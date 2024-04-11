Більше 35 американських митців, активістів, науковців закликали Конгрес США проголосувати за допомогу Україні. Вони зазначають, якщо Росія матиме успіх – це буде вина США.

Звернення до Конгресу США від американських митців

Серед підписантів звернення — історики Тімоті Снайдер та Сергій Плохій, актори Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, Іванна Сахно, Кетрін Винник, Міша Коллінз, Марк Гемміл, Гіларі Суонк, група Imagine Dragons, астронавт Скотт Келлі, політолог Френсіс Фукуяма, режисер Джей Джей Абрамс.

У зверненні автори пишуть, що українці борються за своє існування.

На території, яку окупувала Росія, вона катує українських громадян , викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На територію, до якої може дістатися зі своєю зброєю Росія, вона завдає ударів по мирним жителям і рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам’ятники Голокосту. Російська окупація загрожує мусульманам України, кримським татарам. Поширити

Зазначається, що російські лідери відверто кажуть, що їхня мета — знищення української держави та знищення українців як народу, а російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом.

Прямо зараз Росія використовує ракети та керовані бомби, щоб знищити старовинне та прекрасне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо та Грозний.

Американські митці та науковці підкреслюють, що українці борються також за безпеку США і свободу кожного: “Чинячи опір російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе“.

Але ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів з моменту ухвалення Конгресом закону на підтримку України. Це більшість часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовуючи Україну на всьому фронті та незаконно використовуючи газ, щоб вигнати українських солдат з окопів. Поширити

Підписанти наголошують, що якщо Росія матиме прорив на фронті — це буде вина США.

Україна воює сама, а не просить американських військ. Те, що Америка має зробити, щоб підтримати Україну, є мінімальним. Якщо ми не зможемо виконати наші зобов’язання перед Україною, ніхто не повірить, що ми підтримуватимемо когось із наших союзників у майбутньому.

Автори пишуть: “Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно — прямо зараз. Підтримайте Україну”.