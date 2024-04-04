Демократи висунули Джонсону нові умови до пакету допомоги Україні
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Демократи висунули Джонсону нові умови до пакету допомоги Україні

Майк Джонсон
Джерело:  Axios

Представники Демократичної партії висунули спікеру Палати представників, республіканцю Майку Джонсону кілька нових умов до пакету іноземної допомоги, включно з допомогою Україні. 

Що відомо про нові умови демократів до пакету допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, щонайменше 8 представників Демократичної партії у Палаті представників включно із з представником Сьюзан Вайлд вимагають від Джонсона додати щонайменше 9,16 млрд доларів на допомогу країнам, охопленим жорсткими конфліктами та гуманітарними кризами.

Зазначається, що окрім допомоги Україні та палестинцям на території Гази демократи вимагають схвалити допомогу Судану, Гаїті, Бангладеш, Афганістану, Венесуелі та Лівану.

Автори матеріалу зазначають, що це ще більше ускладнює нестабільний план Джонсона з винесення на розгляд питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Відмовившись від цього обов'язку, наша країна дозволить нестабільним регіонам по всьому світу стати ще більш нестабільними, що призведе до зростання загроз нашій безпеці, — підкреслюють представники Демократичної партії у Палаті представників.

Демократи невдоволені пропозицією Джонсона щодо допомоги Україні

При цьому демократам не подобається пропозиція Джонсона надати допомогу Україні у вигляді позики і включити до законопроєкту скасування паузи в експорті скрапленого природного газу арешт заморожених російських активів.

Якщо ви додасте туди СПГ, це буде величезна отруйна пігулка. Я не впевнений, що люди проковтнуть цю пігулку з боку демократів, — заявляє один з представників Демократичної партії у Палаті представників.

Говорячи про Джонсона, конгресмен демократ зазначив, що спікер Палати представників наразі “затиснутий у жорсткі рамки”.

Він іде в один бік, втрачає голоси, іде в інший бік, втрачає голоси, і щодня знаходяться люди, які говорять про те, щоб вигнати його. Неважливо, яким шляхом він піде... один — з алігаторами, інший — з піраньями. Це кошмарна версія пригод на вибір, — пояснює конгресмен.

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