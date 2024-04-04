Демократы выдвинули Джонсону новые условия о пакете помощи Украине
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Демократы выдвинули Джонсону новые условия о пакете помощи Украине

Майк Джонсон
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Источник:  Axios

Представители Демократической партии выдвинули спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону несколько новых условий в пакет иностранной помощи, включая с помощью Украины.

Что известно о новых условиях демократов в пакет помощи Украине

По информации журналистов издания, по меньшей мере 8 представителей Демократической партии в Палате представителей, включая представителя Сьюзан Уайлд, требуют от Джонсона добавить по меньшей мере 9,16 млрд долларов в помощь странам, охваченным жесткими конфликтами и гуманитарными кризисами.

Кроме помощи Украине и палестинцам на территории Газы демократы требуют одобрить помощь Судану, Гаити, Бангладеш, Афганистану, Венесуэле и Ливану.

Авторы материала отмечают, что это еще больше усложняет нестабильный план Джонсона по вынесению на рассмотрение вопроса о помощи Украине и Израилю.

Отказавшись от этой обязанности, наша страна позволит нестабильным регионам по всему миру стать еще нестабильнее, что приведет к росту угроз нашей безопасности, — подчеркивают представители Демократической партии в Палате представителей.

Демократы недовольны предложением Джонсона о помощи Украине

При этом демократам не нравится предложение Джонсона оказать помощь Украине в виде ссуды и включить в законопроект отмену паузы в экспорте сжиженного природного газа арест замороженных российских активов.

Если вы добавите туда СПГ, это будет огромная ядовитая пилюля. Я не уверен, что люди проглотят эту пилюлю со стороны демократов, — заявляет один из представителей Демократической партии в Палате представителей.

Говоря о Джонсоне, конгрессмен демократ отметил, что спикер Палаты представителей сейчас "зажат в жесткие рамки".

Он идет в одну сторону, теряет голоса, идет в другую сторону, теряет голоса, и каждый день находятся люди, которые говорят о том, чтобы изгнать его. Неважно, по какому пути он пойдет... один — с аллигаторами, другой — с пираньями. Это кошмарная версия приключений по выбору, — объясняет конгрессмен.

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