Представители Демократической партии выдвинули спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону несколько новых условий в пакет иностранной помощи, включая с помощью Украины.
Что известно о новых условиях демократов в пакет помощи Украине
По информации журналистов издания, по меньшей мере 8 представителей Демократической партии в Палате представителей, включая представителя Сьюзан Уайлд, требуют от Джонсона добавить по меньшей мере 9,16 млрд долларов в помощь странам, охваченным жесткими конфликтами и гуманитарными кризисами.
Кроме помощи Украине и палестинцам на территории Газы демократы требуют одобрить помощь Судану, Гаити, Бангладеш, Афганистану, Венесуэле и Ливану.
Авторы материала отмечают, что это еще больше усложняет нестабильный план Джонсона по вынесению на рассмотрение вопроса о помощи Украине и Израилю.
Демократы недовольны предложением Джонсона о помощи Украине
При этом демократам не нравится предложение Джонсона оказать помощь Украине в виде ссуды и включить в законопроект отмену паузы в экспорте сжиженного природного газа арест замороженных российских активов.
Говоря о Джонсоне, конгрессмен демократ отметил, что спикер Палаты представителей сейчас "зажат в жесткие рамки".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-