Представители Демократической партии выдвинули спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону несколько новых условий в пакет иностранной помощи, включая с помощью Украины.

Что известно о новых условиях демократов в пакет помощи Украине

По информации журналистов издания, по меньшей мере 8 представителей Демократической партии в Палате представителей, включая представителя Сьюзан Уайлд, требуют от Джонсона добавить по меньшей мере 9,16 млрд долларов в помощь странам, охваченным жесткими конфликтами и гуманитарными кризисами.

Кроме помощи Украине и палестинцам на территории Газы демократы требуют одобрить помощь Судану, Гаити, Бангладеш, Афганистану, Венесуэле и Ливану.

Авторы материала отмечают, что это еще больше усложняет нестабильный план Джонсона по вынесению на рассмотрение вопроса о помощи Украине и Израилю.

Отказавшись от этой обязанности, наша страна позволит нестабильным регионам по всему миру стать еще нестабильнее, что приведет к росту угроз нашей безопасности, — подчеркивают представители Демократической партии в Палате представителей. Поделиться

Демократы недовольны предложением Джонсона о помощи Украине

При этом демократам не нравится предложение Джонсона оказать помощь Украине в виде ссуды и включить в законопроект отмену паузы в экспорте сжиженного природного газа арест замороженных российских активов.

Если вы добавите туда СПГ, это будет огромная ядовитая пилюля. Я не уверен, что люди проглотят эту пилюлю со стороны демократов, — заявляет один из представителей Демократической партии в Палате представителей. Поделиться

Говоря о Джонсоне, конгрессмен демократ отметил, что спикер Палаты представителей сейчас "зажат в жесткие рамки".