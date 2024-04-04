Маккол признал влияние российской пропаганды на сторонников Республиканской партии
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Маккол признал влияние российской пропаганды на сторонников Республиканской партии

Майкл Маккол
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По словам республиканца из Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, распространяемая Кремлем пропаганда повлияла на часть сторонников его партии.

Как кремлевская пропаганда повлияла на электорат Республиканской партии

Я думаю, что российская пропаганда, к сожалению, проникла в Соединенные Штаты, и она заразила значительную часть базы моей партии, заявил глава комитета иностранных дел Палаты представителей.

Маккол отметил, что это может быть причиной того, что в Палате представителей уже несколько месяцев блокируется рассмотрение проекта финансирования дополнительной помощи Украине.

Республиканец подчеркнул, что задержка рассмотрения помощи вызывает озабоченность в Украине, поскольку в условиях дефицита боеприпасов и вооружений украинские военные вынуждены допускать продвижение преступной армии РФ на востоке.

Помощь США является основой поддержки, поступающей в Украину для поддержки ее военных усилий против России, уже давно переваливших за двухлетний рубеж. Помощь из других источников, таких как несколько европейских стран, омрачает вклад США, а Россия мобилизовала свою оборонную промышленность, чтобы продолжать собственную борьбу, — подчеркивают авторы материала.

В публикации отмечается, что в Белом доме собрали 300 млн долларов для предоставления дополнительной помощи Украине в середине марта.

Однако в Палате представителей до сих пор затягивают рассмотрение и принятие финансирования дополнительной помощи Украине.

Чем грозит Украине отсутствие помощи со стороны США

Нам очень нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный бюджет. Это путь к тому, чтобы Украина получила поддержку, в которой она нуждается, и в том объеме, который ей нужен для продолжения борьбы, — подчеркнул спикер Пентагона Пэт Райдер.

Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, опубликованном в конце марта, заявил, что без поддержки США, Украина не будет иметь ни ПВО, ни ракет "Патриот", ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских. снарядов.

По его словам, если линия фронта не выдержит из-за нехватки снарядов, "россияне могут пойти на большие города".

Я должен объяснить им, что стоит на кону, почему Украина отвечает интересам нашей национальной безопасности. Если Украина упадет, Кремль обратится в соседние страны, такие как Молдова и Грузия, а затем посмотрит на Балтийский регион на восточном фланге НАТО. Поэтому я считаю, что это превентивная мера, — объясняет Маккол.

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