По словам республиканца из Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, распространяемая Кремлем пропаганда повлияла на часть сторонников его партии.
Как кремлевская пропаганда повлияла на электорат Республиканской партии
Маккол отметил, что это может быть причиной того, что в Палате представителей уже несколько месяцев блокируется рассмотрение проекта финансирования дополнительной помощи Украине.
Республиканец подчеркнул, что задержка рассмотрения помощи вызывает озабоченность в Украине, поскольку в условиях дефицита боеприпасов и вооружений украинские военные вынуждены допускать продвижение преступной армии РФ на востоке.
В публикации отмечается, что в Белом доме собрали 300 млн долларов для предоставления дополнительной помощи Украине в середине марта.
Однако в Палате представителей до сих пор затягивают рассмотрение и принятие финансирования дополнительной помощи Украине.
Чем грозит Украине отсутствие помощи со стороны США
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, опубликованном в конце марта, заявил, что без поддержки США, Украина не будет иметь ни ПВО, ни ракет "Патриот", ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских. снарядов.
По его словам, если линия фронта не выдержит из-за нехватки снарядов, "россияне могут пойти на большие города".
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