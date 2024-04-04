За словами республіканця з Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, поширювана Кремлем пропаганда вплинула на частину прихильників його партії.
Як кремлівська пропаганда вплинула на електорат Республіканської партії
Маккол зазначив, що це може бути причиною того, що у Палаті представників вже кілька місяців блокується розгляд проекту фінансування додаткової допомоги Україні.
Республіканець підкреслив, що затримка розгляду допомоги викликає занепокоєння в Україні, оскільки в умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь українські військові змушені допускати просування злочинної армії РФ на сході.
У публікації зазначається, що у Білому домі зібрали 300 млн доларів для надання додаткової допомоги Україні в середині березня.
Проте у Палаті представників досі зволікають із розглядом та ухваленням фінансування додаткової допомоги Україні.
Чим загрожує Україні відсутність допомоги з боку США
Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, яке було опубліковане в кінці березня, заявив, що без підтримки США, Україна не матиме ні ППО, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів.
За його словами, якщо лінія фронту не витримає через нестачу снарядів, "росіяни можуть піти на великі міста".
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