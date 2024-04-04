Маккол визнав вплив російської пропаганди на прихильників Республіканської партії
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Політика
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Маккол визнав вплив російської пропаганди на прихильників Республіканської партії

Майкл Маккол

За словами республіканця з Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, поширювана Кремлем пропаганда вплинула на частину прихильників його партії. 

Як кремлівська пропаганда вплинула на електорат Республіканської партії

Я думаю, що російська пропаганда, на жаль, проникла в Сполучені Штати, і вона заразила значну частину бази моєї партії, — заявив глава комітету закордонних справ Палати представників.

Маккол зазначив, що це може бути причиною того, що у Палаті представників вже кілька місяців блокується розгляд проекту фінансування додаткової допомоги Україні.

Республіканець підкреслив, що затримка розгляду допомоги викликає занепокоєння в Україні, оскільки в умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь українські військові змушені допускати просування злочинної армії РФ на сході.

Допомога США є основою підтримки, що надходить в Україну для підтримання її воєнних зусиль проти Росії, які вже давно перевалили за дворічний рубіж. Допомога з інших джерел, як-от кількох європейських країн, затьмарює внесок США, а Росія мобілізувала свою оборонну промисловість, щоб продовжувати власну боротьбу, — підкреслюють автори матеріалу.

У публікації зазначається, що у Білому домі зібрали 300 млн доларів для надання додаткової допомоги Україні в середині березня.

Проте у Палаті представників досі зволікають із розглядом та ухваленням фінансування додаткової допомоги Україні.

Чим загрожує Україні відсутність допомоги з боку США

Нам дуже потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий бюджет. Це шлях до того, щоб Україна отримала підтримку, якої вона потребує, і в тому обсязі, який їй потрібен для продовження боротьби, — підкреслив речник Пентагону Пет Райдер.

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, яке було опубліковане в кінці березня, заявив, що без підтримки США, Україна не матиме ні ППО, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів.

За його словами, якщо лінія фронту не витримає через нестачу снарядів, "росіяни можуть піти на великі міста".

Я повинен пояснити їм, що стоїть на кону, чому Україна відповідає інтересам нашої національної безпеки. Якщо Україна впаде, Кремль звернеться до сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія, а потім подивиться на Балтійський регіон на східному фланзі НАТО. Тому я вважаю, що це превентивна міра, — пояснює Маккол.

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