У Білому домі бояться надавати Україні більше допомоги — Майкл Маккол

Республіканець з Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван нібито переконаний у ядерному ударі Росії по США у разі надання Вашингтоном великої кількості озброєнь Україні.

Чи справді у Білому домі бояться надавати більше допомоги Україні

Джейк надто обережний. Він дуже боязкий. І він купився на ідею, що якщо ми дамо їм занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх, — зазначив Маккол. Поширити

В інтерв’ю журналістам видання Puck він підкреслив, що обережність у цьому питанні проявляє і сам президент Джо Байден.

Але я просто думаю, що він був надто боязким, надто обережним. І все занадто провокативно. Але найбожевільніше те, що все, про що він хвилювався, вже узгоджено, ми це вносимо. Просто цього замало, запізно, — пояснює Маккол. Поширити

Конгресмен зазначив, що на початку війни очільник держдепу Ентоні Блінкен пропонував передати Україні радянські винищувачі "МІГ”.

Це не він. На мою думку, це Джейк Салліван і Білий дім. Це дуже несмілива реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або в справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І у нього є більше тіл, щоб кинути їх, — підкреслив конгресмен. Поширити

Як республіканці та їхні прихильники ставляться до допомоги Україні

Також Маккол каже, що електорат республіканців не розуміє, що 80% американських коштів, які виділяють на військову допомогу Україні, залишаються в Штатах.