У Білому домі бояться надавати Україні більше допомоги — Майкл Маккол
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі бояться надавати Україні більше допомоги — Майкл Маккол

Майкл Маккол
Джерело:  online.ua

Республіканець з Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван нібито переконаний у ядерному ударі Росії по США у разі надання Вашингтоном великої кількості озброєнь Україні. 

Чи справді у Білому домі бояться надавати більше допомоги Україні

Джейк надто обережний. Він дуже боязкий. І він купився на ідею, що якщо ми дамо їм занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх, — зазначив Маккол.

В інтерв’ю журналістам видання Puck він підкреслив, що обережність у цьому питанні проявляє і сам президент Джо Байден.

Але я просто думаю, що він був надто боязким, надто обережним. І все занадто провокативно. Але найбожевільніше те, що все, про що він хвилювався, вже узгоджено, ми це вносимо. Просто цього замало, запізно, — пояснює Маккол.

Конгресмен зазначив, що на початку війни очільник держдепу Ентоні Блінкен пропонував передати Україні радянські винищувачі "МІГ”.

Це не він. На мою думку, це Джейк Салліван і Білий дім. Це дуже несмілива реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або в справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І у нього є більше тіл, щоб кинути їх, — підкреслив конгресмен.

Як республіканці та їхні прихильники ставляться до допомоги Україні

Також Маккол каже, що електорат республіканців не розуміє, що 80% американських коштів, які виділяють на військову допомогу Україні, залишаються в Штатах.

У нас є карта, яку ми показуємо людям. Це карта всіх штатів, куди йдуть гроші, робочі місця. На початку я сказав: "Чому б нам просто не зробити це рахунком для озброєння Міністерства оборони?". Але Джейк Салліван подумав, що це було б занадто хитромудро. Отже, це України, але насправді більша частина з них піде на інвестиції та модернізацію наших запасів. Ми скидаємо старе в Україні, — зазначає республіканець.

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