У Білому домі бояться надавати Україні більше допомоги — Майкл Маккол

Республіканець з Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван нібито переконаний у ядерному ударі Росії по США у разі надання Вашингтоном великої кількості озброєнь Україні.
Чи справді у Білому домі бояться надавати більше допомоги Україні
В інтерв’ю журналістам видання Puck він підкреслив, що обережність у цьому питанні проявляє і сам президент Джо Байден.
Конгресмен зазначив, що на початку війни очільник держдепу Ентоні Блінкен пропонував передати Україні радянські винищувачі "МІГ”.
Як республіканці та їхні прихильники ставляться до допомоги Україні
Також Маккол каже, що електорат республіканців не розуміє, що 80% американських коштів, які виділяють на військову допомогу Україні, залишаються в Штатах.
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