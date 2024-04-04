В Белом доме боятся оказывать Украине больше помощи — Майкл Маккол
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Политика
Дата публикации

В Белом доме боятся оказывать Украине больше помощи — Майкл Маккол

Майкл Маккол
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Источник:  online.ua

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан якобы убежден в ядерном ударе России по США в случае предоставления Вашингтоном большого количества вооружений Украине.

Действительно ли в Белом доме боятся оказывать больше помощи Украине

Джейк слишком осторожен. Он очень робок. И он купился на идею, что если мы дадим им слишком многое, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило правила игры для всех, — отметил Маккол.

В интервью журналистам издания Puck он подчеркнул, что осторожность в этом вопросе проявляет и сам президент Джо Байден.

Но я просто думаю, что он был слишком робок, слишком осторожен. И все слишком провокативно. Но самое безумное то, что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это вносим. Просто этого маловато, поздно, — объясняет Маккол.

Конгрессмен отметил, что в начале войны глава госдепа Энтони Блинкен предлагал передать Украине советские истребители "МИГ".

Это не он. На мой взгляд, это Джейк Салливан и Белый дом. Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты или по делу, или нет. Не останавливайся на полпути. Знаете, мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него больше тел, чтобы бросить их, — подчеркнул конгрессмен.

Как республиканцы и их приверженцы относятся к помощи Украине

Также Маккол говорит, что электорат республиканцев не понимает, что 80% американских средств, выделяемых на военную помощь Украине, остаются в Штатах.

У нас есть карта, которую мы показываем людям. Это карта всех штатов, куда уходят деньги, рабочие места. В начале я сказал: "Почему бы нам просто не сделать это счетом для вооружения Министерства обороны?" Но Джейк Салливан подумал, что это было бы слишком замысловато. Так что это Украина, но на самом деле большая часть из них пойдет на инвестиции и модернизацию наших запасов. Мы скидываем старое в Украине, — отмечает республиканец.

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