Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан якобы убежден в ядерном ударе России по США в случае предоставления Вашингтоном большого количества вооружений Украине.
Действительно ли в Белом доме боятся оказывать больше помощи Украине
В интервью журналистам издания Puck он подчеркнул, что осторожность в этом вопросе проявляет и сам президент Джо Байден.
Конгрессмен отметил, что в начале войны глава госдепа Энтони Блинкен предлагал передать Украине советские истребители "МИГ".
Как республиканцы и их приверженцы относятся к помощи Украине
Также Маккол говорит, что электорат республиканцев не понимает, что 80% американских средств, выделяемых на военную помощь Украине, остаются в Штатах.
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