Действительно ли в Белом доме боятся оказывать больше помощи Украине

Джейк слишком осторожен. Он очень робок. И он купился на идею, что если мы дадим им слишком многое, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило правила игры для всех, — отметил Маккол. Поделиться

В интервью журналистам издания Puck он подчеркнул, что осторожность в этом вопросе проявляет и сам президент Джо Байден.

Но я просто думаю, что он был слишком робок, слишком осторожен. И все слишком провокативно. Но самое безумное то, что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это вносим. Просто этого маловато, поздно, — объясняет Маккол. Поделиться

Конгрессмен отметил, что в начале войны глава госдепа Энтони Блинкен предлагал передать Украине советские истребители "МИГ".

Это не он. На мой взгляд, это Джейк Салливан и Белый дом. Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты или по делу, или нет. Не останавливайся на полпути. Знаете, мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него больше тел, чтобы бросить их, — подчеркнул конгрессмен. Поделиться

Как республиканцы и их приверженцы относятся к помощи Украине

Также Маккол говорит, что электорат республиканцев не понимает, что 80% американских средств, выделяемых на военную помощь Украине, остаются в Штатах.