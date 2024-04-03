Почему разведка РФ проигнорировала предупреждение США о теракте — данные FT

Российские службы безопасности в очередной раз отказались принимать предложения о сотрудничестве с Западом по борьбе с терроризмом "за чистую монету", вызывая вопрос о том, какие приоритеты отвлекли их внимание от настоящих угроз.
Почему разведка РФ проигнорировала предупреждение США о теракте
Об этом Financial Times сказал офицер ЦРУ в отставке Дуглас Лондон.
По его словам, во время его работы в спецслужбе ЦРУ отправило в Москву группу аналитиков, имевших достоверную информацию об исламистской угрозе, представляемой для России гражданами государств Центральной Азии, присоединившимися к ИГИЛ в Ираке и Сирии. Вместо того чтобы прислушаться к их призывам, российская сторона обвинила США в поддержке ИГИЛ. При этом они предложили ЦРУ список имен подозреваемых в терроризме — все они были российскими политическими диссидентами, жившими в эмиграции в Европе.
В свою очередь военный эксперт и почетный профессор Университетского колледжа Марк Галеотти подчеркнул, что давно понятно, что борьба с ИГИЛ не столь важна для служб безопасности РФ, "как некоторые другие политические приоритеты".
По мнению Лондона, нападение на концерт-холл также подчеркнул некоторые давние операционные недостатки ФСБ.
Теракт в Подмосковье
22 марта в Москве произошел масштабный теракт. Вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли не менее 139 человек.
Впоследствии в США заявили, что предупреждали ФСБ РФ, что теракт будет именно в "Крокусе".
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что их вообще не предупреждали об угрозе теракта.
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