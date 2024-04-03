Чому розвідка РФ проігнорувала попередження США щодо теракту — дані FT

Російські служби безпеки вкотре відмовилися приймати пропозиції про співпрацю з Заходом у боротьбі з тероризмом "за чисту монету", викликаючи питання про те, які пріоритети відвернули їхню увагу від справжніх загроз.
Чому розвідка РФ проігнорувала попередження США щодо теракту
Про це Financial Times сказав офіцер ЦРУ у відставці Дуглас Лондон.
За його словами, під час його роботи у спецслужбі ЦРУ відправило до Москви групу аналітиків, що мали достовірну інформацію про ісламістську загрозу, яку становлять для Росії громадяни держав Центральної Азії, що приєдналися до ІДІЛ у Іраку та Сирії. Замість того, щоб прислухатися до їхніх закликів, російська сторона звинуватила США в підтримці ІДІЛ. ПРи цьому вони запропонували ЦРУ список імен підозрюваних у тероризмі — усі вони були російськими політичними дисидентами, які жили в еміграції в Європі.
У свою чергу військовий експерт і почесний професор Університетського коледжу Марк Галеотті підкреслив, що давно зрозуміло, що боротьба з ІДІЛ не є такою важливою для служб безпеки РФ, "як деякі інші політичні пріоритети".
На думку Лондона, напад на концерт-хол також підкреслив деякі давні операційні недоліки ФСБ.
Теракт у Підмосков'ї
22 березня в Москві стався масштабний теракт. Озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Загинули щонайменше 139 осіб.
Згодом у США заявили, що попереджали ФСБ РФ, що теракт буде саме в "Крокусі".
Натомість посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що їх взагалі не попереджали про загрозу теракту.
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