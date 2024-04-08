У Білому домі засуджують Конгрес за зволікання із схваленням допомоги Україні

За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це — через бездіяльність Конгресу, — наголосила речниця Білого дому. Поширити

Вона підкреслила, що США мають продовжувати надавати допомогу Україні, як це було від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ.

Карін Жан-П'єр нагадала, що українські військові ведуть героїчну боротьбу за свободу та незалежність власної держави, захищаючи демократію від агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ми знаємо, що відбудеться, якщо не зупинити диктатора. Якщо спікер Джонсон внесе на розгляд законопроект про національну безпеку, ми знаємо, що він отримає переважну підтримку, — зазначила речниця Білого дому. Поширити

Що кажуть у Конгресі

Як зазначають журналісти The Hill, за словами ексконгресмена Адама Кінзінгера, якщо США відмовлять у допомозі Україні, винним у цьому будуть вважати спікера Палати представників Майка Джонсона.

Тепер він повинен подумати про свою совість, тому що я маю вам сказати, що якщо Україна програє цю боротьбу, він стане тим хлопцем в підручниках історії, які пишуть про те, чому Україна програла цю боротьбу. Вони не обов’язково скажуть, що це він протягнув допомогу, але це той, хто міг зробити щось, що б змінило ситуацію. Треба визнати той факт, що це не ми допомагаємо Україні. Україна допомагає нам, борючись за захист від одного з наших головних конкурентів і, відверто кажучи, ворогів у цьому світі, — зазначив Кінзінгер. Поширити

Автори матеріалу підкреслили, що цього тижня Палата повертається до роботи після двотижневої перерви.

При цьому спікер Майк Джонсон пообіцяв винести на розгляд якийсь проект допомоги Україні, однак не конкретизував, як саме планує це зробити.

Перед тим, як Палата представників пішла на канікули, республіканка Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про звільнення спікера, що стало загрозою для посади Джонсона.

На думку Кінзінгера, ймовірність успішної спроби усунути спікера є маленькою. Він закликав Джонсона укласти угоду з демократами щодо допомоги Україні.