Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що через зволікання Конгресу США шодо схвалення допомоги Україні, українські військові втрачають позиції на фронті.
У Білому домі засуджують Конгрес за зволікання із схваленням допомоги Україні
Вона підкреслила, що США мають продовжувати надавати допомогу Україні, як це було від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ.
Карін Жан-П'єр нагадала, що українські військові ведуть героїчну боротьбу за свободу та незалежність власної держави, захищаючи демократію від агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Що кажуть у Конгресі
Як зазначають журналісти The Hill, за словами ексконгресмена Адама Кінзінгера, якщо США відмовлять у допомозі Україні, винним у цьому будуть вважати спікера Палати представників Майка Джонсона.
Автори матеріалу підкреслили, що цього тижня Палата повертається до роботи після двотижневої перерви.
При цьому спікер Майк Джонсон пообіцяв винести на розгляд якийсь проект допомоги Україні, однак не конкретизував, як саме планує це зробити.
Перед тим, як Палата представників пішла на канікули, республіканка Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про звільнення спікера, що стало загрозою для посади Джонсона.
На думку Кінзінгера, ймовірність успішної спроби усунути спікера є маленькою. Він закликав Джонсона укласти угоду з демократами щодо допомоги Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-