США поділилися з союзниками "тривожною інформацією" про Китай та РФ
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США поділилися з союзниками "тривожною інформацією" про Китай та РФ

Ентоні Блінкен
Джерело:  Financial Times

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен повідомив партнерам офіційного Вашингтона “тривожну інформацію” про зростаючі масштаби співпраці між Китаєм та Росією.

КНР та РФ стрімко нарощують співпрацю

Видання Financial Times поспілкувалося з трьома інсайдерами в американському політикумі.

За їхніми словами, Блінкен попередив лідерів ЄС і НАТО про те, що Пекін допомагає Москві "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Що важливо розуміти, ця допомога спрямована на виробництво оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.

Шеф американської дипломатії наголосив, що це "не лише сприяє агресії Росії проти України, а й загрожує іншим країнам".

Як заявив один з інсайдерів, це пролунало як "дуже чіткі попередження".

Стався зсув, і це відчувалося у кімнаті … відбувся новий розвиток подій, — розповіло журналістам анонімне джерело.

Блінкен запропонував союзникам новий підхід у відносинах з КНР

Інсайдери також підтвердили, що шеф американської дипломатії пропонував партнерам США кілька кроків:

  1. прямо говорити на цю тему з Китаєм під час двосторонніх контактів,

  2. публічно висловлювати стурбованість поглибленням співпраці між Китаєм і Росією

  3. вживати заходів проти компаній, які явно допомагають російському ВПК.

Окрім того, зазначається, що Білий дім схвильований наданням пального для ракет.

Компанії, зокрема компанії у КНР, не мають надавати матеріальної підтримки для війни Росії проти України… та (попередила про) значні наслідки, якщо вони будуть це робити.

Дженет Єллен

Дженет Єллен

Глава Мінфіну США

Financial Times зазначає, що це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна.

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