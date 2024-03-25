Фейки про Кейт Міддлтон. До чого тут Росія, Китай та Іран

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, Росія, Китай та Іран активно поширювали дезінформацію про принцесу Уельську Кетрін, оскільки мали на меті дестабілізувати ситуацію у Великій Британії.

РФ, Китай та Іран поширювали фейки про Кейт Міддлтон

За словами журналістів, про це вони дізналися від своїх інсайдерів у британському уряді.

Анонімні джерела стверджують, що поширенням теорій змови та інтернет-чуток займаються ворожі держави.

Як відомо, після того принцеса Кетрін заявила, що у неї рак, британський прем’єр Ріші Сунак засудив тролів у соціальних мережах, які протягом останніх тижнів атакували її в Інтернеті.

Попри це, Кейт Міддлтон знову опинилася під шквалом критики через те, що вона не повідомила про свій діагноз раніше.

На переконання влад Великої Британії, до розпалювання шалених нападок на принцесу в соціальних мережах можуть бути причетні вороже налаштовані державні суб'єкти.

Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації — чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інститутів, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Що важливо розуміти, ця інформація з’явилася на тлі активної підготовки офіційного Лондона до введення санкцій проти Китаю після хвилі підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених депутатів.

Рак у Кейт Міддлтон. Що про це відомо

Як уже згадувалося раніше, у січні дружина принца Вільяма перенесла планову операцію на черевній порожнині, після якої розпочався період відновлення в лікарні та вдома.

Доволі довго вона не з’являлася на публіці, що стало причиною появи багатьох різноманітних чуток.

Лише після 2 місяців "зникнення" принцеса Уельська записала відеозвернення, де заявила, що хворіє на рак.

Кейт Міддлтон також відверто зізналася, що хворобу вдалося виявили під час післяопераційних тестів.