Как удалось узнать изданию The Telegraph, Россия, Китай и Иран активно распространяли дезинформацию о принцессе Уэльской Кэтрин, поскольку хотели дестабилизировать ситуацию в Великобритании.

РФ, Китай и Иран распространяли фейки о Кейт Миддлтон

По словам журналистов, об этом они узнали от своих инсайдеров в британском правительстве.

Анонимные источники утверждают, что распространением теорий заговора и интернет-слухов занимаются вражеские государства.

Как известно, после того, как принцесса Кэтрин заявила, что у нее рак, британский премьер Риши Сунак осудил троллей в социальных сетях, которые в течение последних недель атаковали ее в Интернете.

Несмотря на это, Кейт Миддлтон снова оказалась под шквалом критики из-за того, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.

По убеждению властей Великобритании, к разжиганию яростных нападок на принцессу в социальных сетях могут быть причастны враждебно настроенные государственные субъекты.

Частью способа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации — будь то подрыв легитимности наших выборов или других институтов, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Что важно понимать, эта информация появилась на фоне активной подготовки официального Лондона к введению санкций против Китая после волны кибератак на группу высокопоставленных депутатов.

Рак у Кейт Миддлтон. Что об этом известно

Как уже упоминалось ранее, в январе супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, после которой начался период восстановления в больнице и дома.

Довольно долго она не появлялась на публике, что послужило причиной появления многих разнообразных слухов.

Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, во время которого заявила, что болеет раком.

Кейт Миддлтон также откровенно призналась, что болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.