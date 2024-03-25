Фейки о Кейт Миддлтон. Причем здесь Россия, Китай и Иран

Как удалось узнать изданию The Telegraph, Россия, Китай и Иран активно распространяли дезинформацию о принцессе Уэльской Кэтрин, поскольку хотели дестабилизировать ситуацию в Великобритании.
РФ, Китай и Иран распространяли фейки о Кейт Миддлтон
По словам журналистов, об этом они узнали от своих инсайдеров в британском правительстве.
Анонимные источники утверждают, что распространением теорий заговора и интернет-слухов занимаются вражеские государства.
Как известно, после того, как принцесса Кэтрин заявила, что у нее рак, британский премьер Риши Сунак осудил троллей в социальных сетях, которые в течение последних недель атаковали ее в Интернете.
Несмотря на это, Кейт Миддлтон снова оказалась под шквалом критики из-за того, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.
По убеждению властей Великобритании, к разжиганию яростных нападок на принцессу в социальных сетях могут быть причастны враждебно настроенные государственные субъекты.
Что важно понимать, эта информация появилась на фоне активной подготовки официального Лондона к введению санкций против Китая после волны кибератак на группу высокопоставленных депутатов.
Рак у Кейт Миддлтон. Что об этом известно
Как уже упоминалось ранее, в январе супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, после которой начался период восстановления в больнице и дома.
Довольно долго она не появлялась на публике, что послужило причиной появления многих разнообразных слухов.
Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, во время которого заявила, что болеет раком.
Кейт Миддлтон также откровенно призналась, что болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.
По словам принцессы Уэльской, она уже приступила к лечению и сейчас проходит "серию профилактической химиотерапии".