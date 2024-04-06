США поделились с союзниками "тревожной информацией" о Китае и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

США поделились с союзниками "тревожной информацией" о Китае и РФ

Блинкен
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Источник:  Financial Times

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил партнерам официального Вашингтона "тревожную информацию" о возрастающих масштабах сотрудничества между Китаем и Россией.

КНР и РФ стремительно наращивают сотрудничество

Издание Financial Times пообщалось с тремя инсайдерами в американском политикуме.

По их словам, Блинкен предупредил лидеров ЕС и НАТО о том, что Пекин помогает Москве "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

Что важно понимать, эта помощь направлена на производство оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что это "не только способствует агрессии России против Украины, но и чревато для других стран".

Как заявил один из инсайдеров, это прозвучало как "очень четкое предупреждения".

Это чувствовалось в комнате… произошло новое развитие событий, — рассказал журналистам анонимный источник.

Блинкен предложил союзникам новый подход в отношениях с КНР

Инсайдеры также подтвердили, что шеф американской дипломатии предлагал партнерам США несколько шагов:

  1. прямо говорить на эту тему с Китаем во время двусторонних контактов,

  2. публично выражать обеспокоенность углублением сотрудничества между Китаем и Россией

  3. принимать меры против компаний, явно помогающих российскому ВПК.

Кроме того, указано, что Белый дом взволнован предоставлением России горючего для ракет.

Компании, в частности, компании в КНР, не должны оказывать материальную поддержку для войны России против Украины… и я предупредила о значительных последствиях, если они будут это делать.

Дженет Йеллен

Дженет Йеллен

Глава Минфина США

Financial Times отмечает, что это одно из самых жестких предупреждений США в адрес Пекина.

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