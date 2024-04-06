США поделились с союзниками "тревожной информацией" о Китае и РФ

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил партнерам официального Вашингтона "тревожную информацию" о возрастающих масштабах сотрудничества между Китаем и Россией.
КНР и РФ стремительно наращивают сотрудничество
Издание Financial Times пообщалось с тремя инсайдерами в американском политикуме.
По их словам, Блинкен предупредил лидеров ЕС и НАТО о том, что Пекин помогает Москве "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.
Что важно понимать, эта помощь направлена на производство оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.
Шеф американской дипломатии подчеркнул, что это "не только способствует агрессии России против Украины, но и чревато для других стран".
Как заявил один из инсайдеров, это прозвучало как "очень четкое предупреждения".
Блинкен предложил союзникам новый подход в отношениях с КНР
Инсайдеры также подтвердили, что шеф американской дипломатии предлагал партнерам США несколько шагов:
прямо говорить на эту тему с Китаем во время двусторонних контактов,
публично выражать обеспокоенность углублением сотрудничества между Китаем и Россией
принимать меры против компаний, явно помогающих российскому ВПК.
Кроме того, указано, что Белый дом взволнован предоставлением России горючего для ракет.
Financial Times отмечает, что это одно из самых жестких предупреждений США в адрес Пекина.
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