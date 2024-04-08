Росія задіяла мережу "тролів" для підриву підтримки України зі сторони США — WP

Як Кремль намагається зірвати допомогу Україні із боку США

Як зазначає видання, під час кампанії, спрямованої на те, щоб вплинути на Конгрес, щоб розпалити антиукраїнські настрої, пов'язані з Кремлем політичні стратеги і тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, постів і коментарів у соціальних мережах, які пропагують американський ізоляціонізм і намагаються посилити США, свідчать внутрішні кремлівські документи, отримані Washington Post.

Документи, у кількості понад 100 та датовані періодом з травня 2022 року по серпень 2023 року, були надані виданню для викриття пропагандистських операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України в США, а також їх масштаби та методи. Ці файли є частиною серії витоків, які дозволили поглянути на паралельні зусилля Москви щодо ослаблення підтримки України у Франції та Німеччині, а також щодо дестабілізації самої України.

Зупинити передачу зброї — головний пріоритет Росії, тому вони жбурляють речі в стіну, щоб подивитися, що приживеться, — сказав один із співробітників Республіканської партії на Капітолійському пагорбі. — Ми спостерігаємо широку кампанію, яка має кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші, — зазначає видання. Поширити

Окрім цього кампанія спробувала представити президента України Володимира Зеленського корумпованим, підкреслила кількість мігрантів, які перетинають кордон США та Мексики, закликала фінансувати охорону кордонів замість будь-якої допомоги Україні та назвала "білих американців" головними програли через допомогу, свідчать документи.

Стратегія пропагує погляди вкрай правого крила Республіканської партії та закликає до того, щоб деякі послання були озвучені американськими "лідерами громадської думки та політиками", йдеться в одному з документів, але в ній не названо імен людей, які могли б бути озвучені американськими "лідерами суспільної думки". думки та політиками".

Багато документів містять метадані, які показують, що вони були написані членами команди, що працює на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-фірми "Агентство соціального дизайну".

Минулого місяця Сполучені Штати ввели санкції проти Гамбашидзе за його участь у "постійній іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, включаючи створення веб-сайтів, призначених для видачі себе за законні засоби масової інформації в Європі, що є частиною кампанії, яку західні чиновники назвали "Двійник".

Повинні були бути створені пости та коментарі в соціальних мережах, а також відеоролики на YouTube, які б розпалили расову та соціальну ворожнечу в Сполучених Штатах і посилили б теми "загальної бідності, рекордної інфляції, зупинки економічного зростання... ризику втрати робочих місць для білих, привілеїв для кольорових, дегенератів та інвалідів", — йдеться у публікації, метадані якого показують, що вона була написана членом команди Гамбашидзе. Поширити

Пости пропагують побоювання, що перевитрата коштів на зовнішню політику була "на шкоду захисту інтересів білих людей у США", а також ідею про те, що "Америка програє, що ми будемо втягнуті у війну, а наші хлопці будуть втягнуті у війну, помруть в Україні”.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.