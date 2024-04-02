Пропагандисти РФ зняли відео з професійними акторами для підриву мобілізації в Україні

З метою зриву мобілізації в Україні російські пропагандисти зняли відео з професійними акторами. Воно покликане підірвати довіру до влади України.

Як РФ хоче зірвати мобілізаію в Україні

Інститут вивчення війни повідомляє, що проросійські канали поширюють пропагандистське відео про мобілізацію в Україні, покликане підірвати довіру українців до української влади.

Як зазначають аналітики, це пропагандистське відео має високу виробничу вартість і кінематографічну витонченість, що свідчить про те, що воно є продуктом узгодженої інформаційної операції, яка добре забезпечена ресурсами.

Російські опозиційні видання «Агенство» та «Медіазона» повідомили, що актори, зняті на відео, є професійними російськими акторами, які раніше знімалися в російських телешоу.

Один актор відмовився обговорювати свою участь у відео, заявивши, що знімається лише у фільмах, а не в рекламі.

ISW нагадує, що Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій.

Характеристики нещодавнього відео вказують на те, що відео підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив мобілізаційних зусиль українців і підбурювання внутрішнього невдоволення.

Висновки ISW за 1 квітня

Спільне розслідування 60 Minutes, Insider і Der Spiegel свідчить про те, що Кремль протягом десятиліття вів постійну кінетичну кампанію, спрямовану безпосередньо проти урядового персоналу США як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, з ймовірною метою фізично вивести з ладу урядовий персонал США.

Служба зовнішньої розвідки Росії (СВР) посилює спроби неправдиво притягнути Україну до теракту в "Крокус Сіті Хол", що стався 22 березня, заперечуючи при цьому будь-яку відповідальність або причетність до нападу "Ісламської держави".