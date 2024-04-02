Пропагандисты РФ сняли видео с профессиональными актерами для срыва мобилизации в Украине

В целях срыва мобилизации в Украине российские пропагандисты сняли видео с профессиональными актерами. Оно призвано подорвать доверие к власти Украины.

Как РФ хочет сорвать мобилизацию в Украине

Институт изучения войны сообщает, что пророссийские каналы распространяют пропагандистское видео о мобилизации в Украине, призванное подорвать доверие украинцев к украинским властям.

Как отмечают аналитики, это пропагандистское видео обладает высокой производственной стоимостью и кинематографическим изяществом, что свидетельствует о том, что оно является продуктом согласованной информационной операции, хорошо обеспеченной ресурсами.

Российские оппозиционные издания «Агенство» и «Медиазона» сообщили, что актеры, снятые на видео, являются профессиональными российскими актерами, ранее снимавшимися в российских телешоу.

Один актер отказался обсуждать свое участие в видео, заявив, что снимается только в фильмах, а не в рекламе.

ISW напоминает, что Кремль по-прежнему использовал высококачественные пропагандистские видеоролики как часть централизованных информационных операций.

Характеристики недавнего видео указывают на то, что видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв мобилизационных усилий украинцев и подстрекательство к внутреннему недовольству.

Выводы ISW за 1 апреля

Совместное расследование 60 Minutes, Insider и Der Spiegel свидетельствует о том, что Кремль в течение десятилетия вел постоянную кинетическую кампанию, направленную непосредственно против правительственного персонала США как в Соединенных Штатах, так и за рубежом с вероятной целью физически вывести из строя правительственный персонал США.

Служба внешней разведки России (СВР) усиливает попытки ложно привлечь Украину к произошедшему 22 марта теракту в "Крокус Сити Холл", отрицая при этом любую ответственность или причастность к нападению "Исламского государства".