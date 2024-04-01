Сотрудники воинской части №29155 Главного управления Генерального штаба (ГРУ) РФ вероятно причастны к "гаванскому синдрому", который последние 10 лет поражает американских дипломатов.

Что такое гаванский синдром

Издание The Insider, шоу "60 Minutes" и немецкий журнал Der Spiegel провели расследование причастности ГРУ к возникновению гаванского синдрома у иностранных дипломатов и сотрудников спецслужб.

«Гаванский синдром» получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в столице Кубы. Многие американские и канадские сотрудники местного консульства внезапно начали плохо себя чувствовать, они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, чувство странных звуков. В течение месяцев или даже лет их преследовали затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия в ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном.

Подобные симптомы позже имели американские дипломаты, чиновники и разведчики по всему миру — от Европы (включая Россию) до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, с 2014 года и по сей день.

Что вызывает гаванский синдром доподлинно неизвестно, однако главная версия — импульсное микроволновое излучение.

Как удалось установить журналистам, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ по воинской части №29155 и случаями «гаванского синдрома» в разных регионах мира.

Корреляция гаванского синдрома с поездками ГРУ

К примеру, осенью 2014 года группа сотрудников ГРУ находилась в Женеве. Уже в ноябре того же года сотрудница консульства США Франкфурти почувствовала себя плохо — сильное давление в груди, потом в шее и голове, в голове закружилась голова, начало тошнить, сердце стало безумно биться, слух вроде бы отключился, в голове был слышен только громкий и высокий звук .

Позже она вспомнила, что за несколько недель до инцидента подозреваемый мужчина ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию.

Она узнала мужчину как сотрудника ГРУ Егора Гордиенко, его фото показали ей журналисты.

В 2016 и 2017 годах в Китае сотрудники американских консульств и IT-специалист из Госдепартамента также сообщали об удивительных симптомах. Это совпадало с визитом группы сотрудников ГРУ.

В 2021 году сотрудница посольства США в Тбилиси испытала нечто похожее на мощную звуковую волну. У своего дома она заметила странную машину, возле которой стоял неизвестный мужчина.

По данным журналистов, тогда в Грузии находились сотрудники ГРУ из подразделения №29155.

Женщина за фото опознала агента ГРУ Альберта Аверьянова, сына командира части Андрея Аверьянова.

Что вызывает гаванский синдром

Журналисты также нашли документ, подтверждающий, что заместитель командира части 29155 ГРУ Иван Терентьев получил госзаказ на изучение «потенциальных возможностей нелетального акустического оружия во время военных (боевых) действий в городе». О каком оружии идет речь, неизвестно.

Разведывательным сообществом США была собрана группа экспертов, которая пришла к выводу, что «гаванский синдром» вызван «уникальной комбинацией характеристик, которые не могут быть объяснены известными экологическими или медицинскими условиями и могут быть вызваны внешними раздражителями».

В марте 2023 года Управление директора национальной разведки США опубликовало отчет, в котором называлось «очень маловероятным», что «гаванский синдром» был вызван влиянием иностранного противника.