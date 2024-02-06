Офицер ГРУ РФ проник в ряды российских оппозиционеров — СМИ

В рамках масштабного расследования издания The Insider узнало, что экс-участник оппозиционного «Форума свободной России» действительно был офицером российской военной разведки.

Что известно об офицере ГРУ РФ Иване Жигареве

По словам расследователей, они смогли раскрыть подлинное лицо активиста Ивана Жихарева, участвовавшего в работе Московской открытой школы по правам человека.

На самом деле этого человека зовут Иван Жигарев, и он участвовал в операциях подразделения ГРУ, ответственного за специальные операции за границей. Среди них – покушение на бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и взрывы на военных складах в Чехии, - сообщается в расследовании. Поделиться

Кроме того, удалось узнать, что будущий агент Кремля родился в семье советского военного в Восточной Германии, служил в армейском отряде спецназа и учился в Военной академии ГРУ.

Также удалось узнать о нескольких его выездах за границу с другими офицерами военной разведки с фальшивыми документами.

Согласно данным издания, одновременно с ним поездки совершали его вероятные сослуживцы – Анатолий Чепига, Александр Мишкин, и еще один офицер, который, вероятно, связан с попыткой покушения на болгарского поставщика оружия Эмилиана Гебрева.

Как офицер ГРУ стал частью российской оппозиции

Еще 7 лет назад Жигарев под именем Жихарева вошел в Московскую открытую школу прав человека при Сахаровском центре.

Кроме того, сообщается, что он присоединился к кампании поддержки правозащитников в тюрьме и координировал поддержку киргизского правозащитника Азимжана Аскарова.

Как отмечают журналисты, в 2017 году он вместе с другими оппозиционерами разрабатывал «список Путина» – список чиновников, бизнесменов, журналистов и общественных деятелей, против которых оппозиционеры предлагали странам Запада ввести санкции.

Работать с правозащитниками Жигарев прекратил в 2021 году.