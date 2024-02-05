В Грузии заявили о задержании груза со взрывчаткой, следовавшего из Одессы в Воронеж

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что якобы задержала груз с 6 взрывными устройствами, которые везли из Одессы в российский Воронеж «для совершения терактов».

В Грузии задержали машину со взрывчаткой, направлявшейся в Воронеж

Грузинская спецслужба заявила, что изъяла шесть единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатых веществ, которые якобы везли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января 2024 года.

Машина, которая перевозила взрывчатку, якобы принадлежит гражданину Украины.

По словам грузинской спецслужбы, позже решение сменил заказчик: одни контейнер с тремя взрывчатками должны были вывезти в Воронеж, второй контейнер — с тремя взрывными устройствами, оставили в Тбилиси по конкретному адресу.

Предварительное исследование полученных устройств показало, что все шесть устройств были произведены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий спектр повреждений. Взрыв такого прибора в людных местах нанес бы значительный ущерб инфраструктуре и привел бы к масштабным жертвам, — заявили в Грузии. Поделиться

Кто причастен к ввозу взрывчатки

К ввозу взрывчатки причастны якобы 7 грузин, 3 украинца и 2 армяна. Организатором этого, по словам государственной службы безопасности Грузии, был гражданин Украины Андрей Шарашидзе, кандидат в Одесский районный местный совет от партии "Слуга народа", родом из Батуми.

Он якобы активно контролировал движение взрывных устройств из-за границ Грузии. Следствие также установило, что другие люди, вероятно, не знали о взрывных устройствах и хранившихся в автомобиле капсулах-детонаторах.

В Грузии подозревают, что использование грузинской территории и большая причастность грузинских граждан к этому процессу свидетельствуют о том, что страну хотели обвинить в террористических актах, которые якобы могли быть совершены этой взрывчаткой.