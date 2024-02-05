У Грузії заявили про затримання вантажу з вибухівкою, що прямував з Одеси до Воронєжа

Служба державної безпеки Грузії заявила, що нібито затримала вантаж з 6 вибуховими пристроями, які везли з Одеси до російського Воронежа «для здійснення терактів».

У Грузії затримали машину з вибухівкою, яка прямувала у Воронєж

Грузинська спецслужба заявила, що вилучила шість одиниць спеціальних вибухових пристроїв та велику кількість вибухових речовин, яку нібито везли з Одеси до через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня 2024 року.

Машина, яка перевозила вибухівку нібито належить громадянину України.

За словами грузинської спецслужби, пізніше рішення змінив замовник: одни контейнер з трьома вибухівками мали вивезти у Воронєж, другий контейнер — з трьома вибуховими пристроями, залишили у Тбілісі за конкретною адресою.

Попереднє дослідження отриманих пристроїв показало, що всі шість пристроїв були виготовлені спеціалістом високого рівня та розраховані на широкий спектр пошкоджень. Вибух такого приладу у людних місцях завдав би значних шкод інфраструктурі та призвів би масштабних жертв, — заявили в Грузії. Поширити

Хто причетний до ввезення вибухівки

До ввезення вибухівки причетні нібито 7 грузинів, 3 українці та 2 вірмени. Організатором цього, за словами державної служби безпеки Грузії, був громадянин України Андрій Шарашідзе, кандидат в Одеську районну місцеву раду від партії “Слуга народу“, родом з Батумі.

Він нібито активно контролював рух вибухових пристроїв з-за межі Грузії. Слідство також встановило, що інші люди, ймовірно, не знали про вибухові пристрої та капсули-детонатори, які зберігалися в автомобілі.

У Грузії підозрюють, що використання грузинської території та велика причетність грузинських громадян до цього процесу свідчить про те, що країну хотіли звинуватити у терористичних актах, які нібито могли бути здійснені цією вибухівкою.