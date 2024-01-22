У російській Самарі після вибухів спалахнув ринок — фото

22 січня у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Наразі площа пожежі складає вже понад 1 000 м. кв.

Що відомо про пожежу в Самарі

У російській Самарі почалася масштабна пожежа на ринку. Місцеві кажуть, що також було чути вибухи.

Як зазначається, площа займання сягає понад 1000 "квадратів". РосЗМІ пишуть, що вогонь, ймовірно, дійшов до павільйонів із піротехнікою. На відео стовпи чорного диму та масштабну пожежу, яку видно у всіх кінцях міста.

Як пишуть росЗМІ попередньо причиною пожежі є нібито загоряння в електронному щитку.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту, а влада нічого не коментувала.

Вибухи в Росії 21 січня

У ніч на 21 січня українські безпілотники також атакували оборонне підприємство «Щегловский вал» у російському місті Тула. Там виробляють зенітні ракетні комплекси «Панцир-С».

Також безпілотники атакували російський авіаційний завод у Смоленській області. Він виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій і ремонтує авіаційну й іншу військову техніку.

Завод уже атакували безпілотниками у жовтні та листопаді 2023-го.

У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над територією Тульської, Орловської та Смоленської областей. Про Ленінградську область не згадано.