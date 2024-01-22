В российской Самаре после взрывов вспыхнул рынок – фото

22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.

Что известно о пожаре в Самаре

В российской Самаре начался масштабный пожар на рынке. Местные говорят, что тоже были слышны взрывы.

Как отмечается, площадь возгорания составляет более 1000 "квадратов". РосСМИ пишут, что огонь, вероятно, дошел до павильонов с пиротехникой. На видео столбы черного дыма и масштабный пожар, видимый во всех концах города.

Как пишут росСМИ, предварительно причиной пожара является якобы возгорание в электронном щитке.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, а власти ничего не комментировали.

Взрывы в России 21 января

В ночь на 21 января украинские беспилотники также атаковали оборонное предприятие "Щегловский вал" в российском городе Тула. Там производят зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С".

Также беспилотники атаковали российский авиационный завод в Смоленской области. Он производит крылатые ракеты Х-59 разных модификаций и ремонтирует авиационную и другую военную технику.

Завод уже атаковали беспилотниками в октябре и ноябре 2023 года.

В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников над территорией Тульской, Орловской и Смоленской областей. О Ленинградской области не упомянуто.