У межах масштабного розслідування видання The Insider дізналося, що ексучасник опозиційного «Форуму вільної Росії» насправді був офіцером російської військової розвідки.

Що відомо про офіцера ГРУ РФ Івана Жигарєва

За словами розслідувачів, вони змогли розкрити справжню особу активіста Івана Жихарєва, який брав участь у роботі Московської відкритої школи з прав людини.

Насправді цю людину звуть Іван Жигарєв, і він брав участь в операціях підрозділу ГРУ, відповідального за спеціальні операції за кордоном. Серед них — замах на колишнього агента британської розвідки Сергія Скрипаля та вибухи на військових складах у Чехії, — йдеться у розслідуванні. Поширити

Окрім того, вдалося дізнатися, що майбутній агент Кремля народився в сімʼї радянського військового у Східній Німеччині, служив у армійському загоні спецпризначення та навчався у Військовій академії ГРУ.

Також вдалося дізнатися про кілька його виїздів за кордон з іншими офіцерами військової розвідки із фальшивими документами.

Згідно з даними видання, одночасно з ним поїздки здійснювали його імовірні товариші по службі — Анатолій Чепіга, Олександр Мішкін, і ще один офіцер, ймовірно, повʼязаний зі спробою замаху на болгарського постачальника зброї Еміліана Гебрева.

Як офіцер ГРУ став частиною російської опозиції

Ще 7 років тому Жигарєв під імʼям Жихарєва увійшов до Московської відкритої школи прав людини при Сахаровському центрі.

Окрім того, повідомляється, що долучився до кампаніяї підтримки правозахисників у вʼязниці та координував підтримку киргизького правозахисника Азімжана Аскарова.

Як зазначають журналісти, у 2017 році він разом з іншими опозиціонерами розробляв «список Путіна» — перелік чиновників, бізнесменів, журналістів та громадських діячів, проти яких опозиціонери пропонували країнам Заходу запровадити санкції.

Працювати з правозахисниками Жигарєв перестав у 2021 році.