По словам бывшего главы Пентагона и ЦРУ Леона Панетты, в случае победы в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен направить агрессию против Грузии.

Кремль может напасть на Грузию в случае успеха в Украине

Панетта подчеркнул, что если не остановить агрессию кремлевского диктатора в Украине, он продолжит нападать, и не только на Грузию, но и на другие страны-члены НАТО, имеющие общую границу со страной-агрессорой.

Поэтому абсолютно важно, чтобы США попытались работать с Грузией для обеспечения безопасности, - подчеркивает бывший глава Пентагона. Поделиться

Он отметил, что главная цель Путина – взорвать демократию в США, а также взорвать демократию в других странах.

Это его главная цель и очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения, – отметил Панетта. Поделиться

Что известно о получении Россией ключевых технологий США в обход санкций

По информации журналистов издания The Washington Times со ссылкой на представителей Следственной комиссии Сената США, Россия продолжает получать и использовать в войне против Украины ключевые американские технологии, несмотря на сотни финансовых и других санкций, наложенных администрацией президента Джо Байдена.

Американские производители заправляют и поддерживают растущую и гигантскую российскую военную машину. Они употребляются в ракетах, беспилотниках, боеприпасах и остальных средствах ведения войны. Россияне полагаются на американские технологии, – подчеркнул представитель Сената Ричард Блюменталь. Поделиться

Блюменталь ссылается на материалы расследования, проведенного Украиной, в котором обнаружено получение страной-агрессорой 211 полупроводников, микросхем и других технологий, производимых в США.

По словам Сенатора, 4 ведущих американских технологических компании несут ответственность за производство этих компонентов.

В частности, они являются AMD, Analog Devices, Intel и Texas Instruments.

Представители этих компаний заявили журналистам, что приостановили поставки продукции в Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако следователи Сената обнаружили резкий рост экспорта этих четырех компаний в страны, которые не сталкиваются с ограничениями и могут выступать в роли посредников, передающих американские технологии в Россию, в частности, в Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию.

Резкий рост экспорта этих четырех компаний включает экспорт в Казахстан, который увеличится почти в 1 тыс. раз с 2021 по 2022 год. За тот же период экспорт в Грузию вырос более чем в 34 раза, в Армению - более чем в 28 раз, в Турцию - более чем вдвое, а в Финляндию - примерно в 1,5 раза, - отмечается в материалах расследования. Поделиться

Авторы материала отмечают, полученные данные могут повлиять на ряд вопросов, которые сейчас рассматриваются законодателями, в частности, на застопорившийся пакет военной помощи Украине и новые вопросы о способности Министерства торговли выявлять и предотвращать экспорт запрещенной продукции в вражеские правительства.