По словам бывшего главы Пентагона и ЦРУ Леона Панетты, в случае победы в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен направить агрессию против Грузии.
Кремль может напасть на Грузию в случае успеха в Украине
Панетта подчеркнул, что если не остановить агрессию кремлевского диктатора в Украине, он продолжит нападать, и не только на Грузию, но и на другие страны-члены НАТО, имеющие общую границу со страной-агрессорой.
Он отметил, что главная цель Путина – взорвать демократию в США, а также взорвать демократию в других странах.
Что известно о получении Россией ключевых технологий США в обход санкций
По информации журналистов издания The Washington Times со ссылкой на представителей Следственной комиссии Сената США, Россия продолжает получать и использовать в войне против Украины ключевые американские технологии, несмотря на сотни финансовых и других санкций, наложенных администрацией президента Джо Байдена.
Блюменталь ссылается на материалы расследования, проведенного Украиной, в котором обнаружено получение страной-агрессорой 211 полупроводников, микросхем и других технологий, производимых в США.
По словам Сенатора, 4 ведущих американских технологических компании несут ответственность за производство этих компонентов.
В частности, они являются AMD, Analog Devices, Intel и Texas Instruments.
Представители этих компаний заявили журналистам, что приостановили поставки продукции в Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Однако следователи Сената обнаружили резкий рост экспорта этих четырех компаний в страны, которые не сталкиваются с ограничениями и могут выступать в роли посредников, передающих американские технологии в Россию, в частности, в Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию.
Авторы материала отмечают, полученные данные могут повлиять на ряд вопросов, которые сейчас рассматриваются законодателями, в частности, на застопорившийся пакет военной помощи Украине и новые вопросы о способности Министерства торговли выявлять и предотвращать экспорт запрещенной продукции в вражеские правительства.
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