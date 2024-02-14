По словам директора по оборонной политике Минобороны Литвы и Вайдотаса Урбеллиса, сейчас Россия находится в удобном положении для нападения на страны НАТО, поскольку сохраняет большое количество военных сил и получает боевой опыт в развязной преступной войне против Украины.
Действительно ли Россия готова к нападению на страны НАТО
Вайдотас отметил, что, несмотря на неудачи, российская армия лучше подготовлена к нападению на страны НАТО, чем к вторжению в Украину 2 года назад.
Он предположил, что даже в условиях многочисленных потерь военной техники на поле боя в Украине Россия способна быстро восстановить свои силы.
Вайдотас предупредил, что Литва должна быть готова к быстрому реагированию на вероятную агрессию со стороны РФ, не дожидаясь активации протокола НАТО по коллективной обороне.
Это включает в себя постоянное размещение в стране большего количества войск Альянса, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границ.
Военный добавил, что вторжение России в Украину укрепило НАТО, но призвал членов альянса активизировать свои усилия по обороне.
Как в ОП отреагировали на предложение Кремля "заморозить" войну
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, требования Кремля к США относительно "замораживания" войны в Украине - это безумие.
Подоляк подчеркнул, что речь о договоренностях или компромиссах с Кремлем не идет вообще.
Подоляк отметил, что требование Кремля относительно так называемой "заморозки" развязанной войны против Украины делится на 3 вещи:
По его мнению, Россия, заморозив конфликт, получит возможность вести себя на внешних рынках гораздо более нагло. Кроме того, это может стать для России просто оперативной паузой.
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