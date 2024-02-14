По словам директора по оборонной политике Минобороны Литвы и Вайдотаса Урбеллиса, сейчас Россия находится в удобном положении для нападения на страны НАТО, поскольку сохраняет большое количество военных сил и получает боевой опыт в развязной преступной войне против Украины.

Действительно ли Россия готова к нападению на страны НАТО

Вайдотас отметил, что, несмотря на неудачи, российская армия лучше подготовлена к нападению на страны НАТО, чем к вторжению в Украину 2 года назад.

Теперь у них есть опыт ведения широкомасштабной войны, который следует рассматривать как часть планирования. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что в вооруженных силах России сейчас больше людей, чем до вторжения, - заявляет литовский военный. Поделиться

Он предположил, что даже в условиях многочисленных потерь военной техники на поле боя в Украине Россия способна быстро восстановить свои силы.

Вайдотас предупредил, что Литва должна быть готова к быстрому реагированию на вероятную агрессию со стороны РФ, не дожидаясь активации протокола НАТО по коллективной обороне.

Это включает в себя постоянное размещение в стране большего количества войск Альянса, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границ.

Военный добавил, что вторжение России в Украину укрепило НАТО, но призвал членов альянса активизировать свои усилия по обороне.

Как альянс, я думаю, что мы на верном пути. Но недостаточно быстро, – отмечает Вайдотас Урбеллис. Поделиться

Как в ОП отреагировали на предложение Кремля "заморозить" войну

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, требования Кремля к США относительно "замораживания" войны в Украине - это безумие.

Подоляк подчеркнул, что речь о договоренностях или компромиссах с Кремлем не идет вообще.

Они могут обращаться куда угодно. Россия предлагает исключительно "капитулярские" условия для Украины. ...Нет никаких предложений о переговорном процессе. И замораживание конфликта – это опять же проигрыш Украины, - объясняет представитель ОП. Поделиться

Подоляк отметил, что требование Кремля относительно так называемой "заморозки" развязанной войны против Украины делится на 3 вещи:

Первое – наши территории. Второе – Украина отказывается от субъектности и суверенитета. Третье — военные преступления, как не проигравшая страна, Российская Федерация не несет за них ответственности и не выплачивает репарации, не выплачивает компенсации, безразлично что. Но она ни за что не платит. Это настолько безумно просто, – отмечает советник руководителя ОП. Поделиться

По его мнению, Россия, заморозив конфликт, получит возможность вести себя на внешних рынках гораздо более нагло. Кроме того, это может стать для России просто оперативной паузой.