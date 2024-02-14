За словами директора з оборонної політики Міноборони Литви и Вайдотаса Урбеліса, наразі Росія перебуває у зручному становищі для здійснення нападу на країни НАТО, оскільки зберігає велику кількість військових сил і отримує бойовий досвід у розв'язаній злочинній війні проти України.

Чи дійсно Росія готова до нападу на країни НАТО

Вайдотас зазначив, що попри невдачі, наразі російська армія краще підготовлена до нападу на країни НАТО, ніж до вторгнення в Україну 2 роки тому.

Тепер вони мають досвід ведення широкомасштабної війни, який варто розглядати як частину планування. Якщо ви подивіться лише на цифри, то побачите, що у збройних силах Росії зараз більше людей, ніж до вторгнення, - заявляє литовський військовий. Поширити

Він припустив, що навіть в умовах численних втрат військової техніки на полі бою в Україні Росія здатна швидко відновити власні сили.

Вайдотас попередив, що Литва має бути готова до швидкого реагування на ймовірну агресію з боку РФ, не чекаючи на активацію протоколу НАТО щодо колективної оборони.

Це включає постійне розміщення в країні більшої кількості військ Альянсу, збільшення витрат на оборону та посилення охорони кордонів.

Військовий додав, що вторгнення Росії в Україну зміцнило НАТО, але закликав членів альянсу активізувати свої зусилля щодо оборони.

Як альянс, я думаю, що ми на правильному шляху. Але недостатньо швидко, - зазначає Вайдотас Урбеліс. Поширити

Як в ОП відреагували на пропозицію Кремля “заморозити” війну

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, вимоги Кремля до США щодо “заморожування” війни в Україні - це безумство.

Подоляк підкреслив, що мова про домовленності чи компроміси із Кремлем не йде взагалі.

Вони можуть звертатися будь-куди. Росія пропонує виключно "капітулярські" умови для України. ... Немає жодних пропозицій про переговорний процес. І заморожування конфлікту — це знову ж таки програш України, - пояснює представник ОП. Поширити

Подоляк зазначив, що вимога Кремля щодо так званого “заморожування” розв’язаної війни проти України ділиться на 3 речі:

Перше — наші території. Друге — Україна відмовляється від суб'єктності та суверенітету. Третє — військові злочини, як країна, яка не програла, Російська Федерація не несе за них відповідальності і не виплачує репарації, не виплачує компенсації, байдуже що. Але вона ні за що не сплачує. Це настільки божевільно просто, - зазначає радник керівника ОП. Поширити

На його думку, Росія, заморозивши конфлікт, отримає можливість поводитися на зовнішніх ринках набагато нахабніше. Крім того, це може стати для РФ просто оперативною паузою.