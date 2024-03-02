За словами колишнього глави Пентагону та ЦРУ Леона Панетти, у разі перемоги в Україні кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує спрямувати агресію проти Грузії.

Кремль може напасти на Грузію у разі успіху в Україні

Панетта підкреслив, що якщо не зупинити агресію кремлівського диктатора в Україні, він продовжить нападати, і не тільки на Грузію, а й на інші країни-члени НАТО, які мають спільний кордон із країною-агресоркою.

Тому абсолютно важливо, щоб США спробували працювати з Грузією для забезпечення її безпеки, - підкреслює колишній глава Пентагону. Поширити

Він зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри, - зазначив Панетта. Поширити

Що відомо про отримання Росією ключових технологій США в обхід санкцій

За інформацією журналістів видання The Washington Times із посиланням на представників Слідчої комісії Сенату США, Росія продовжує отримувати і використовувати у війні проти України ключові американські технології, незважаючи на сотні фінансових та інших санкцій, накладених адміністрацією президента Джо Байдена.

Американські виробники заправляють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Вони використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших засобах ведення війни. Росіяни покладаються на американські технології, - підкреслив представник Сенату Річард Блюменталь. Поширити

Блюменталь посилається на матеріали розслідування, проведенного Україною, у якому виявлено отримання країною-агресоркою 211 напівпровідників, мікросхем та інших технологій, вироблених в США.

За словами Сенатора, 4 провідні американські технологічні компанії несут відповідальність за виробництво цих компонентів.

Зокрема, ними є AMD, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Представники цих компаній заявили журналістам, що припинили поставки продукції в Росію після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Однак слідчі Сенату виявили різке зростання експорту цих чотирьох компаній до країн, які не стикаються з обмеженнями і можуть виступати в ролі посередників, що передають американські технології в Росію, зокрема до Вірменії, Фінляндії, Грузії, Казахстану та Туреччини.

Різке зростання експорту цих чотирьох компаній включає експорт до Казахстану, який збільшиться майже в 1 тис разів з 2021 по 2022 рік. За той самий період експорт до Грузії зріс у понад 34 рази, до Вірменії - у понад 28 разів, до Туреччини - більш ніж удвічі, а до Фінляндії - приблизно в 1,5 рази, - зазначається у матеріалах розслідування. Поширити

Автори матеріалу зазначають, отримані дані можуть вплинути на низку питань, які зараз розглядаються законодавцями, зокрема, на пакет військової допомоги Україні, що застопорився, та нові питання щодо здатності Міністерства торгівлі виявляти та запобігати експорту забороненої продукції до ворожих урядів.