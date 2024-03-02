За словами колишнього глави Пентагону та ЦРУ Леона Панетти, у разі перемоги в Україні кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує спрямувати агресію проти Грузії.
Кремль може напасти на Грузію у разі успіху в Україні
Панетта підкреслив, що якщо не зупинити агресію кремлівського диктатора в Україні, він продовжить нападати, і не тільки на Грузію, а й на інші країни-члени НАТО, які мають спільний кордон із країною-агресоркою.
Він зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.
Що відомо про отримання Росією ключових технологій США в обхід санкцій
За інформацією журналістів видання The Washington Times із посиланням на представників Слідчої комісії Сенату США, Росія продовжує отримувати і використовувати у війні проти України ключові американські технології, незважаючи на сотні фінансових та інших санкцій, накладених адміністрацією президента Джо Байдена.
Блюменталь посилається на матеріали розслідування, проведенного Україною, у якому виявлено отримання країною-агресоркою 211 напівпровідників, мікросхем та інших технологій, вироблених в США.
За словами Сенатора, 4 провідні американські технологічні компанії несут відповідальність за виробництво цих компонентів.
Зокрема, ними є AMD, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.
Представники цих компаній заявили журналістам, що припинили поставки продукції в Росію після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Однак слідчі Сенату виявили різке зростання експорту цих чотирьох компаній до країн, які не стикаються з обмеженнями і можуть виступати в ролі посередників, що передають американські технології в Росію, зокрема до Вірменії, Фінляндії, Грузії, Казахстану та Туреччини.
Автори матеріалу зазначають, отримані дані можуть вплинути на низку питань, які зараз розглядаються законодавцями, зокрема, на пакет військової допомоги Україні, що застопорився, та нові питання щодо здатності Міністерства торгівлі виявляти та запобігати експорту забороненої продукції до ворожих урядів.
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