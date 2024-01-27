Агент ГРУ экспортирует товары военного назначения из Бельгии в Россию
Категория
Мир
Дата публикации

Агент ГРУ экспортирует товары военного назначения из Бельгии в Россию

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Источник:  The Insider

В Бельгии обнаружили агента Главного разведывательного управления Российской Федерации, наладившего военный экспорт в РФ и избежавшего санкций ЕС.

Агент ГРУ экспортирует в РФ подсанкционные товары

Основатель компании, поставляющей российскому ВПК незаменимое в производстве оборудование, живет в Брюсселе и связан с ГРУ.

Об этом сообщает The Insider.

Виктор Лабин родился в 1961 году. Мужчина был прописан в общежитии академии ГРУ на улице Народного ополчения в Москве, а позже жил в Зеленограде – в доме, где часть квартир выдают военнослужащим. Не позднее 2000 года он переехал в Брюссель.

В Бельгии Лабин основал компанию Groupe d'Investissement Financier, поставлявшую товары, в частности, компании "Сонатек". Ее владелец и гендиректор – 35-летний сын Лабина Руслан.

В 2022 году "Сонатек" поставил 18 предприятиям российской оборонной промышленности оборудование, изготовленное, в частности, в Италии, Германии и Великобритании, – пишет издание.

Речь идет о координатно-измерительных машинах, производство которых не удалось наладить в России. Поэтому российский ВПК очень зависим от этих поставок.

В переписке с The Insider Лабин не стал возражать, что его компания выступает подрядчиком 18 компаний российского оборонного сектора, – сообщили в издании.

На прямой вопрос, являются ли он и члены его семьи сотрудниками Минобороны, он ответил:

Отец предприниматель, а я и брат в армии не служили. И поставил смайлик.

В то же время, в ответ на вопрос, имеет ли он отношение к ГРУ, Лабин сказал, что "сразу может послать на три буквы" журналиста издания – и назвал того "бандеровцем".

13-й пакет санкций против РФ

ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых могут быть введены эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

При этом Чехия хочет включить в 13-й пакет санкций ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.

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