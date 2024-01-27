Агент ГРУ експортує товари військового призначення з Бельгії до Росії

У Бельгії виявили агента Головного розвідувального управління Російської Федерації, який налагодив військовий експорт у РФ та уник санкцій ЄС.

Агент ГРУ експортує до РФ підсанкційні товари

Засновник компанії, яка постачає російському ВПК незамінне у виробництві обладнання, живе в Брюсселі та пов'язаний із ГРУ.

Про це повідомляє The Insider.

Віктор Лабін народився 1961 року. Чоловік був прописаний у гуртожитку академії ГРУ на вулиці Народного ополчення в Москві, а пізніше жив у Зеленограді – у будинку, де частину квартир видають військовослужбовцям. Не пізніше 2000 року він переїхав до Брюсселя.

У Бельгії Лабін заснував компанію Groupe d'Investissement Financier, яка постачала товари, зокрема, компанії "Сонатек". Її власник і гендиректор – 35-річний син Лабіна Руслан.

У 2022 році "Сонатек" поставив 18 підприємствам російської оборонної промисловості обладнання, виготовлене, зокрема, в Італії, Німеччині та Великій Британії, – пише видання. Поширити

Йдеться про координатно-вимірювальні машини, виробництво яких не вдалося налагодити в Росії. Тому російський ВПК вкрай залежний від цих поставок.

У листуванні з The Insider Лабін не став заперечувати, що його компанія виступає підрядником 18 компаній російського оборонного сектора, – повідомили в виданні. Поширити

На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками Міноборони, він відповів:

Батько підприємець, а я і брат в армії не служили. І поставив смайлик. Поширити

Водночас у відповідь на запитання, чи має він стосунок до ГРУ, Лабін сказав, що "одразу може послати на три букви" журналіста видання – і назвав того "бандерівцем".

13-й пакет санкцій проти РФ

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.