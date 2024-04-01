Спецслужби РФ причетні до виникнення "гаванського синдрому" серед дипломатів США

Співробітники військової частини № 29155 Головного управління Генерального штабу (ГРУ) РФ ймовірно причетні до "гаванського синдрому", який останні 10 років уражає американських дипломатів.

Що таке гаванський синдром

Видання The Insider, шоу «60 Minutes» і німецький журнал Der Spiegel провели розслідування причетності ГРУ до виникнення гаванського синдрому в іноземних дипломатів та працівників спецслужб.

«Гаванський синдром» отримав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався у 2016 році у столиці Куби. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства раптово почали погано себе почувати, вони відчували сильний тиск (іноді біль) у вухах, напад нудоти і паніки, відчуття дивних звуків. Упродовж місяців або навіть років їх переслідували затуманена свідомість, проблеми з концентрацією, втрата рівноваги рівному місці, гіперакузія, проблеми зі сном.

Подібні симптоми пізніше мали американські дипломати, чиновники та розвідники по всьому світу — від Європи (включаючи Росію) до країн Південно-Східної Азії та Латинської Америки, з 2014 року і досі.

Що викликає гаванський синдром достеменно невідомо, однак головна версія — імпульсне мікрохвильове випромінювання.

Як вдалося встановити журналістам, існує явна кореляція між поїздками співробітників ГРУ з військової частини №29155 та випадками «гаванського синдрому» у різних регіонах світу.

Кореляція гаванського синдрому з поїздками ГРУ

Наприклад, восени 2014 року група співробітників ГРУ знаходилася у Женеві. Вже у листопаді того ж року співробітниця консульства США Франкфурті відчула себе погано — сильний тиск у грудях, потім у шиї та голові, у голові запаморочилося, почало нудити, серце стало шалено битися, слух начебто відключився, в голові було чути лише гучний і високий звук.

Пізніше вона згадала, що за кілька тижнів до інциденту підозрілий чоловік ходив навколо житлового комплексу, призначеного для співробітників консульства, і фотографував територію.

Вона упізнала чоловіка як співробітника ГРУ Єгора Гордієнка, його фото показали їй журналісти.

У 2016 і 2017 роках у Китаї співробітники американських консульств та IT-фахівець із Держдепартаменту також повідомляли про дивні симптоми. Це збігалося з візитом групи співробітників ГРУ.

У 2021 році співробітниця посольства США у Тбілісі відчула щось схоже на потужну звукову хвилю. Біля свого будинку вона помітила дивну машину, біля якої стояв невідомий чоловік.

За даними журналістів, тоді у Грузії перебували співробітники ГРУ з підрозділу №29155.

Жінка за фото впізнала агента ГРУ Альберта Аверʼянова, сина командира частини Андрія Аверʼянова.

Що викликає гаванський синдром

Журналісти також знайшли документ, що підтверджує, що заступник командира частини 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення «потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті». Про яку зброю йдеться, невідомо.

Розвідувальною спільнотою США було зібрано групу експертів, яка дійшла висновку, що «гаванський синдром» викликаний «унікальною комбінацією характеристик, які не можуть бути пояснені відомими екологічними чи медичними умовами та можуть бути викликані зовнішніми подразниками».

У березні 2023 року Управління директора національної розвідки США опублікувало звіт, в якому називалося «дуже малоймовірним» те, що «гаванський синдром» був спричинений впливом іноземного супротивника.