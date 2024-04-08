Россия задействовала сеть "троллей" для подрыва поддержки Украины со стороны США — WP

Как Кремль пытается сорвать помощь Украине со стороны США

Как отмечает издание, во время кампании, направленной на то, чтобы повлиять на Конгресс, чтобы разжечь антиукраинские настроения, связанные с Кремлем, политические стратеги и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов и комментариев в социальных сетях, пропагандирующих американский изоляционизм и пытающихся усилить США, свидетельствуют внутренние кремлевские документы, полученные Washington Post.

Документы, в количестве более 100 и датируемые периодом с мая 2022 по август 2023 года, были предоставлены изданию для разоблачения пропагандистских операций Кремля, направленных на подрыв поддержки Украины в США, а также их масштабы и методы. Эти файлы являются частью серии утечек, которые позволили взглянуть на параллельные усилия Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также по дестабилизации самой Украины.

Остановить передачу оружия — главный приоритет России, поэтому они швыряют вещи в стену, чтобы посмотреть, что приживется, — сказал один из сотрудников Республиканской партии на Капитолийском холме. — Мы наблюдаем широкую кампанию, которая имеет несколько направлений, некоторые из которых работают лучше других, — отмечает издание. Поделиться

Кроме этого, кампания попыталась представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркнула количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призвала финансировать охрану границ вместо любой помощи Украине и назвала "белых американцев" главными проигравшими через помощь, свидетельствуют документы.

Стратегия пропагандирует взгляды крайне правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые послания были озвучены американскими "лидерами общественного мнения и политиками", говорится в одном из документов, но в ней не названы имена людей, которые могли бы быть озвучены американскими "лидерами общественного мнения". мнения и политиками".

Многие документы содержат метаданные, показывающие, что они были написаны членами команды, работающей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-фирмы "Агентство социального дизайна".

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Гамбашидзе за его участие в "постоянной иностранной кампании злонамеренного влияния" по указанию Кремля, включая создание веб-сайтов, предназначенных для выдачи себя за законные средства массовой информации в Европе, являющиеся частью кампании, которую западные чиновники назвали "Двойник".

Должны были быть созданы посты и комментарии в социальных сетях, а также видеоролики на YouTube, которые разожгли бы расовую и социальную рознь в Соединенных Штатах и усилили бы темы "общей бедности, рекордной инфляции, остановки экономического роста... риска потери рабочих мест для белых" , привилегий для цветных, дегенератов и инвалидов", — говорится в публикации, метаданные которой показывают, что она была написана членом команды Гамбашидзе. Поделиться

Посты пропагандируют опасения, что перерасход средств на внешнюю политику был "в ущерб защите интересов белых людей в США", а также идею о том, что "Америка проиграет, что мы будем вовлечены в войну, а наши ребята будут вовлечены в войну, умрут в Украине".

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, уныние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .