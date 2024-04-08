Россия задействовала сеть "троллей" для подрыва поддержки Украины со стороны США — WP
Категория
Украина
Дата публикации

Россия задействовала сеть "троллей" для подрыва поддержки Украины со стороны США — WP

хакер
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Источник:  The Washington Post

Когда в августе прошлого года президент США Джо Байден предложил выделить Украине дополнительное финансирование, московские политтехнологи Кремля попытались взорвать общественную поддержку законопроекта.

Как Кремль пытается сорвать помощь Украине со стороны США

Как отмечает издание, во время кампании, направленной на то, чтобы повлиять на Конгресс, чтобы разжечь антиукраинские настроения, связанные с Кремлем, политические стратеги и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов и комментариев в социальных сетях, пропагандирующих американский изоляционизм и пытающихся усилить США, свидетельствуют внутренние кремлевские документы, полученные Washington Post.

Документы, в количестве более 100 и датируемые периодом с мая 2022 по август 2023 года, были предоставлены изданию для разоблачения пропагандистских операций Кремля, направленных на подрыв поддержки Украины в США, а также их масштабы и методы. Эти файлы являются частью серии утечек, которые позволили взглянуть на параллельные усилия Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также по дестабилизации самой Украины.

Остановить передачу оружия — главный приоритет России, поэтому они швыряют вещи в стену, чтобы посмотреть, что приживется, — сказал один из сотрудников Республиканской партии на Капитолийском холме. — Мы наблюдаем широкую кампанию, которая имеет несколько направлений, некоторые из которых работают лучше других, — отмечает издание.

Кроме этого, кампания попыталась представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркнула количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призвала финансировать охрану границ вместо любой помощи Украине и назвала "белых американцев" главными проигравшими через помощь, свидетельствуют документы.

Стратегия пропагандирует взгляды крайне правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые послания были озвучены американскими "лидерами общественного мнения и политиками", говорится в одном из документов, но в ней не названы имена людей, которые могли бы быть озвучены американскими "лидерами общественного мнения". мнения и политиками".

Многие документы содержат метаданные, показывающие, что они были написаны членами команды, работающей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-фирмы "Агентство социального дизайна".

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Гамбашидзе за его участие в "постоянной иностранной кампании злонамеренного влияния" по указанию Кремля, включая создание веб-сайтов, предназначенных для выдачи себя за законные средства массовой информации в Европе, являющиеся частью кампании, которую западные чиновники назвали "Двойник".

Должны были быть созданы посты и комментарии в социальных сетях, а также видеоролики на YouTube, которые разожгли бы расовую и социальную рознь в Соединенных Штатах и усилили бы темы "общей бедности, рекордной инфляции, остановки экономического роста... риска потери рабочих мест для белых" , привилегий для цветных, дегенератов и инвалидов", — говорится в публикации, метаданные которой показывают, что она была написана членом команды Гамбашидзе.

Посты пропагандируют опасения, что перерасход средств на внешнюю политику был "в ущерб защите интересов белых людей в США", а также идею о том, что "Америка проиграет, что мы будем вовлечены в войну, а наши ребята будут вовлечены в войну, умрут в Украине".

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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