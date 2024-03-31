Портал российской пропаганды "Голос Европы" мог финансировать венгерских политиков

Будапештская газета Népszava не исключает, что из-за портала Виктора Медведчука "Голос Европы" в Праге к распространению российской пропаганды в обмен на денежное вознаграждение могли быть причастны определенные политики из Венгрии.

Сеть российской пропаганды в Европе оплачивала "услуги" венгерских политиков

Этому вопросу издание уже посвятило несколько материалов.

Как отмечает Népszava, выборы в Европарламент в июне и выборы президента США в ноябре являются "главными целями россиян".

Международная пресса лихорадочно ищет, кто из политиков причастен к российской дезинформации, разоблаченной чешской спецслужбой. Как оказалось, из-за "Голоса Европы", который на первый взгляд выглядит как новостной портал, Москва могла финансировать венгерских, немецких, бельгийских, французских, голландских и польских политиков для распространения пророссийской пропаганды в ЕС. Обычно портал публиковал заявления политиков, призывавших ЕС прекратить поддержку Украины в войне против России", — написала 29 марта Népszava.

С венгерской стороны в январе этого года интервью "Голосу Европы" дал глава венгерской правой партии "Наша Родина" (Mi Hazank), эксвицеголова "Йоббика" Ласло Тороцкаи, обращает внимание газета.

Тороцкаи известен тем, что считает необходимым "претендовать" на Закарпатье, если Украина проиграет в войне с Россией. Поделиться

В интервью порталу Медведчука политик повторил мнение о необходимости отказа от военной помощи Украине со стороны стран Запада.

Вокруг Ласло Тороцкаи разразился скандал

В тот же день, 29 марта, сопредседатель Венгерской Партии Зеленых (LMP) Акош Хадхази обвинил Тороцкаи в том, что тот "продает свою страну россиянам". Свое обвинение Хадхази строит на факте интервью Тороцкаи на портале Медведчука с нарративами Кремля, а также на его сотрудничестве с пропутинским депутатом бундестага, одним из лидеров ориентированной на Кремль немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петром Быстром.

Ответ на обвинение Тороцкаи написал у себя в сети X (ранее — Twitter).

Мне приятно, что я дал интервью, если меня об этом просили. Это моя работа. Для этого не нужно расследование секретной службы (первой о деятельности "Голоса Европы" сообщила контрразведка Чехии — ред.). Я не знал, что это может финансироваться россиянами. Но даже если бы и финансировалось, что с того? Я также с удовольствием даю интервью непосредственно российским государственным СМИ, — отметил лидер венгерской партии "Наша Родина" (Mi Hazank).

AfD Тороцкаи называет "сильнейшей партией Германии", а Быстроня — своим "другом" и "коллегой".

С другой стороны, это клевета, что нашу кампанию финансирует Россия, или что я получаю за это деньги из Москвы. По этой причине я подаю в суд на Хадхаге, — добавил Ласло Тороцкаи. Поделиться

Пока сайт "Голос Европы" не работает.

Европейские политики на иждивении у Путина: что известно

Чешская служба информации безопасности обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.

Как пишет The Times, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "Голос Европы" и двое поддерживающих его прокремлевских украинских политиков — Виктор Медведчук, личный друг Владимира Путина, и Артем Марчевский — были внесены в национальный список санкций, который сделает невозможным дальнейшую работу сайта из Чехии.

Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии.

По его словам, Чешская служба информации безопасности (BIS) обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.