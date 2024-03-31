Портал российской пропаганды "Голос Европы" мог финансировать венгерских политиков

Будапештская газета Népszava не исключает, что из-за портала Виктора Медведчука "Голос Европы" в Праге к распространению российской пропаганды в обмен на денежное вознаграждение могли быть причастны определенные политики из Венгрии.
Сеть российской пропаганды в Европе оплачивала "услуги" венгерских политиков
Этому вопросу издание уже посвятило несколько материалов.
Как отмечает Népszava, выборы в Европарламент в июне и выборы президента США в ноябре являются "главными целями россиян".
Международная пресса лихорадочно ищет, кто из политиков причастен к российской дезинформации, разоблаченной чешской спецслужбой. Как оказалось, из-за "Голоса Европы", который на первый взгляд выглядит как новостной портал, Москва могла финансировать венгерских, немецких, бельгийских, французских, голландских и польских политиков для распространения пророссийской пропаганды в ЕС. Обычно портал публиковал заявления политиков, призывавших ЕС прекратить поддержку Украины в войне против России", — написала 29 марта Népszava.
С венгерской стороны в январе этого года интервью "Голосу Европы" дал глава венгерской правой партии "Наша Родина" (Mi Hazank), эксвицеголова "Йоббика" Ласло Тороцкаи, обращает внимание газета.
В интервью порталу Медведчука политик повторил мнение о необходимости отказа от военной помощи Украине со стороны стран Запада.
Вокруг Ласло Тороцкаи разразился скандал
В тот же день, 29 марта, сопредседатель Венгерской Партии Зеленых (LMP) Акош Хадхази обвинил Тороцкаи в том, что тот "продает свою страну россиянам". Свое обвинение Хадхази строит на факте интервью Тороцкаи на портале Медведчука с нарративами Кремля, а также на его сотрудничестве с пропутинским депутатом бундестага, одним из лидеров ориентированной на Кремль немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петром Быстром.
Ответ на обвинение Тороцкаи написал у себя в сети X (ранее — Twitter).
Мне приятно, что я дал интервью, если меня об этом просили. Это моя работа. Для этого не нужно расследование секретной службы (первой о деятельности "Голоса Европы" сообщила контрразведка Чехии — ред.). Я не знал, что это может финансироваться россиянами. Но даже если бы и финансировалось, что с того? Я также с удовольствием даю интервью непосредственно российским государственным СМИ, — отметил лидер венгерской партии "Наша Родина" (Mi Hazank).
AfD Тороцкаи называет "сильнейшей партией Германии", а Быстроня — своим "другом" и "коллегой".
Пока сайт "Голос Европы" не работает.
Европейские политики на иждивении у Путина: что известно
Чешская служба информации безопасности обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.
Как пишет The Times, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "Голос Европы" и двое поддерживающих его прокремлевских украинских политиков — Виктор Медведчук, личный друг Владимира Путина, и Артем Марчевский — были внесены в национальный список санкций, который сделает невозможным дальнейшую работу сайта из Чехии.
Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии.
По его словам, Чешская служба информации безопасности (BIS) обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.
Эта группа стремилась проводить операции и мероприятия на территории ЕС, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — сказал Фиала. "Деятельность группы... также достигает Европейского парламента.
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