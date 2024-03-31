СБУ помогла разоблачить пророссийскую сеть влияния Медведчука в Европарламенте

Недавно чешская контрразведка с помощью Службы безопасности Украины разоблачила в Европейском парламенте пророссийскую сеть во главе с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.
Разоблачение пророссийской сети влияния в Чехии
В среду, 27 марта, чешская контрразведка (BIS) обнародовала данные о том, что два украинских бизнесмена, которые имели влияние на информационное поле в Украине и тесно связаны с Россией, были основными игроками в сети влияния, базирующейся в центре Праги. руководит пророссийским новостным сайтом «Голос Европы» (Voice of Europe), публиковавшим антиевропейские и антиукраинские статьи.
Речь идет о Викторе Медведчуке и его соратнике Артеме Марчевском, который был генеральным продюсером заблокированного телеканала «112 Украина».
Сайт «Голос Европы», по данным BIS, уже давно пытается повлиять на общественное мнение ряда европейских стран, в частности Чехии.
Среди основных нарративов, распространяемых сайтом «Голоса Европы», есть утверждение, что дальнейшая поддержка Украины только продолжает войну и препятствует заключению мира.
Также Медведчук и Марчевский подкупали европейских политиков, распространявших российскую пропаганду.
Одной из целей пропаганды была попытка повлиять на выборы в Европарламент.
Расследование разоблачения пророссийской сети
«Голос Америки» пишет, что в Европарламенте требуют провести расследование по поводу раскрытия сети российского влияния на европейских политиков накануне июньских парламентских выборов.
К этому призвали, в частности, президент либеральной группы Renew Валери Аер в письме к президентке Европарламента Роберту Мецолу и депутату от партии "зеленых" из Нидерландов Бас Эйкгоут.
Чешские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии получали деньги от Voice of Europe, чтобы повлиять на предстоящие выборы в Европарламент.
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