Недавно чешская контрразведка с помощью Службы безопасности Украины разоблачила в Европейском парламенте пророссийскую сеть во главе с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

Разоблачение пророссийской сети влияния в Чехии

В среду, 27 марта, чешская контрразведка (BIS) обнародовала данные о том, что два украинских бизнесмена, которые имели влияние на информационное поле в Украине и тесно связаны с Россией, были основными игроками в сети влияния, базирующейся в центре Праги. руководит пророссийским новостным сайтом «Голос Европы» (Voice of Europe), публиковавшим антиевропейские и антиукраинские статьи.

Речь идет о Викторе Медведчуке и его соратнике Артеме Марчевском, который был генеральным продюсером заблокированного телеканала «112 Украина».

Сайт «Голос Европы», по данным BIS, уже давно пытается повлиять на общественное мнение ряда европейских стран, в частности Чехии.

Контент контролировался и финансировался непосредственно Российской Федерацией. Деньги из Москвы также использовались для оплаты некоторых политических деятелей, распространяющих российскую пропаганду. Речь шла о суммах в миллионы крон. Поделиться

Целью этой группы влияния было осуществление действий и деятельности против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на территории Европейского Союза. Петр Фиала премьер-министр Чехии

Среди основных нарративов, распространяемых сайтом «Голоса Европы», есть утверждение, что дальнейшая поддержка Украины только продолжает войну и препятствует заключению мира.

Также Медведчук и Марчевский подкупали европейских политиков, распространявших российскую пропаганду.

Одной из целей пропаганды была попытка повлиять на выборы в Европарламент.

Расследование разоблачения пророссийской сети

«Голос Америки» пишет, что в Европарламенте требуют провести расследование по поводу раскрытия сети российского влияния на европейских политиков накануне июньских парламентских выборов.

К этому призвали, в частности, президент либеральной группы Renew Валери Аер в письме к президентке Европарламента Роберту Мецолу и депутату от партии "зеленых" из Нидерландов Бас Эйкгоут.