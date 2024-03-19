Шпионил на Россию. Офицер агентства военных закупок Германии получил обвинение
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Мир
Дата публикации

Шпионил на Россию. Офицер агентства военных закупок Германии получил обвинение

Шпион
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Источник:  Reuters

Немецкая прокуратура предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок в попытке передать секретную информацию разведке РФ.

В ФРГ будут судить российского шпиона

Гражданин Германии находится под стражей с августа прошлого года.

Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры, сообщает Reuters.

Прокуратура Германии идентифицировала как Томаса Х. и обвиняет в неоднократных обращениях с мая 2023 года в консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве по собственному желанию.

Детали информации, которую Томас Х. пытался передать Москве, не уточняют.

Отмечено, что он был задержан в Кобленке — в городе на западе Германии, где расположено закупочное агентство. В доме арестованного и на его рабочем месте провели обыски.

Немецкие власти также отметили, что ФРГ — "одна из крупнейших поставщиков военной техники для Украины, являющаяся основной мишенью российских шпионских операций, масштабы которых выросли после вторжения России в Украину в 2022 году".

В Италии к 20 годам заключения приговорен российский шпион

В Риме к 20 годам тюрьмы приговорили офицера военно-морских сил Италии. Он шпионил в пользу России.

Суд присяжных признал виновным в шпионаже и взяточничестве капитана фрегата Вальтера Био после случая в марте 2021 года: тогда его поймали на передаче секретных документов сотрудникам посольства России в торговом центре Рима.

Это второй приговор, вынесенный офицеру ВМС. В марте 2023 года военный суд признал его виновным и приговорил к 30 годам лишения свободы.

ANSA отмечает, что два сотрудника российского посольства по этому делу были высланы из Италии в 2021 году.

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