Шпионил на Россию. Офицер агентства военных закупок Германии получил обвинение

Немецкая прокуратура предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок в попытке передать секретную информацию разведке РФ.
В ФРГ будут судить российского шпиона
Гражданин Германии находится под стражей с августа прошлого года.
Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры, сообщает Reuters.
Прокуратура Германии идентифицировала как Томаса Х. и обвиняет в неоднократных обращениях с мая 2023 года в консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве по собственному желанию.
Детали информации, которую Томас Х. пытался передать Москве, не уточняют.
Отмечено, что он был задержан в Кобленке — в городе на западе Германии, где расположено закупочное агентство. В доме арестованного и на его рабочем месте провели обыски.
Немецкие власти также отметили, что ФРГ — "одна из крупнейших поставщиков военной техники для Украины, являющаяся основной мишенью российских шпионских операций, масштабы которых выросли после вторжения России в Украину в 2022 году".
В Италии к 20 годам заключения приговорен российский шпион
В Риме к 20 годам тюрьмы приговорили офицера военно-морских сил Италии. Он шпионил в пользу России.
Суд присяжных признал виновным в шпионаже и взяточничестве капитана фрегата Вальтера Био после случая в марте 2021 года: тогда его поймали на передаче секретных документов сотрудникам посольства России в торговом центре Рима.
ANSA отмечает, что два сотрудника российского посольства по этому делу были высланы из Италии в 2021 году.
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