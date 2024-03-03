Российские шпионы в Европе маскируются под антивоенных мигрантов — WSJ

Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ. Ведь вместе этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты.

Диверсанты РФ выдают себя за антивоенных мигрантов в Европе

Кремль воспользовался массовым побегом из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием сослать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы.

Об этом пишет The Wall Street Journal , анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова.

Издание отмечает, что Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, так или иначе насоливших российскому диктатору Владимиру Путину.

Примечательно, что Москва даже не пытается создать облик, не имеющий отношения к убийству своего бывшего пилота.

Этот предатель и преступник стал нравственным трупом в тот момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление, — заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.

После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах.

В Википедии даже существует отдельная статья "Подозревшие смерти российских бизнесменов (2022–2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, распыленных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.

По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ.

Ведь вместе этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты – на замену тем "дипломатам", которых массово высылали из Европы в последние два года. Поделиться

Представители западных исследований говорят, что российская агентура становится все более наглой и креативной в подавлении инакомыслия за рубежом. Они также все чаще используют иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии.

Убийство Максима Кузьминова в Испании: что известно

В середине февраля в Испании нашли застреленного российского летчика Максима Кузьминова, который летом перегнал в Украину свой вертолет и сдался украинским властям.

Как рассказали в ГУР, ошибкой Кузьминова было то, что он отказался остаться в Украине, а потом еще пригласил к себе в Испанию свою бывшую девушку.

Смерти Кузьминова порадовались не только российским пропагандистам и руководителям спецслужб. Не нашел добрых слов о нем даже его отец, который, очевидно, полностью разделяет захватническую политику Кремля.