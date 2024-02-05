В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержан сотрудник МВД

В Болгарии задержан сотрудник главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Его подозревают в передаче секретной информации бывшему российскому дипломату.
Сотрудник МВД Болгарии шпионил на пользу РФ
В МВД Болгарии сообщили, что за задержанным работником следили несколько месяцев.
В настоящее время в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью проводятся обыски. Не исключено, что по делу будут новые подозреваемые.
Предполагается, что задержанный предоставил гражданину России служебную информацию. Речь идет о бывшем дипломате в посольстве России в Софии, но объявленного Болгарией персоной нон грата.
По данным СМИ, сообщение о шпионаже поступило от спецслужб из-за границы.
Болгария выслала десяток российских дипломатов
В марте 2022 года МИД Болгарии объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.
Болгария сегодня объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны.
Сотрудники посольства, по данным компетентных органов, осуществляли на территории Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
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