Шпионили в пользу РФ. В Польше отправили в тюрьму россиянина и белоруса

Речь идет о двух подозреваемых в шпионаже, которые, по версии следствия, несколько лет собирали важную информацию о польских военных и передавали российской разведке.

В Польше наказали российских шпионов

Районный суд Белостока приговорил двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу российской разведки, к четырем годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Polskie Radio Białystok.

Это россиянин и белорус, которые несколько лет собирали важную информацию о польских военных в пользу российской разведки.

Оба обвиняемых находились в Польше легально. Белорус учился в одном из университетов Белостока, а позже работал в организации парашютной подготовки. За это время ему предстояло установить контакты, в том числе социальные, и использовать их для работы на российскую военную разведку. Русский проводил подобную деятельность под видом культурной деятельности и туризма.

Как проходили слушания в суде

Оба были арестованы в апреле 2022 года, они все еще находятся под стражей. Затем прокурор подал ходатайство об исключении публичных слушаний, сославшись на важный государственный интерес, а также частный интерес – свидетелей, в том числе многих солдат.

Адвокаты подсудимых потребовали, чтобы суд прошел открыто – в той части, которая касается материалов, не секретных. В конце концов, суд полностью закрыл заседание.

Российские шпионы в странах Европы.

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.