Шпигували на користь РФ. У Польщі відправили до в'язниці росіянина й білоруса

Йдеться про двох підозрюваних у шпигунстві, які, за версією слідства, впродовж кількох років збирали важливу інформацію про польських військових і передавали російській розвідці.

У Польщі покарали російських шпигунів

Районний суд Білостока засудив двох чоловіків, обвинувачених у шпигунстві на користь російської розвідки, до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє Polskie Radio Białystok.

Це росіянин та білорус, які кілька років збирали важливу інформацію про польських військових на користь російської розвідки.

Обидва обвинувачені перебували в Польщі легально. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а пізніше працював в організації парашутної підготовки. За цей час він мав встановити контакти, зокрема соціальні, і використовувати їх для роботи на російську військову розвідку. Росіянин проводив подібну діяльність під виглядом культурної діяльності та туризму.

Як проходили слухання у суді

Обидва були заарештовані у квітні 2022 року, вони все ще перебувають під вартою. Потім прокурор подав клопотання про виключення публічних слухань, пославшись на важливий державний інтерес, а також приватний інтерес - свідків, зокрема багатьох солдатів.

Адвокати підсудних зажадали, щоб суд пройшов відкрито – у тій частині, яка стосується матеріалів, що не є секретними. Зрештою суд повністю закрив засідання.

Російські шпигуни в країнах Європи

У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.

Також повідомлялось, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.