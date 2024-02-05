У Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали співробітника МВС
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У Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали співробітника МВС

Болгарія
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Джерело:  БНТ

У Болгарії затримали співробітника головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у передачі секретної інформації колишньому російському дипломату.

Співробітник МВС Болгарії шпигував на користь РФ

У МВС Болгарії повідомили, що за затриманим працівником стежили кілька місяців.

На жаль, йдеться про співробітника МВС, за яким стежать. Підтверджую — йдеться про шпигунські дії. Утримаюся від подальших коментарів. Швидше за все, після завершення всіх процесуальних дій буде спеціальний брифінг в Софії, — сказав головний секретар МВС Живко Коцев.

Наразі в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю проводяться обшуки. Не виключено, що у справі будуть нові підозрювані.

Припускають, що затриманий надав громадянину Росії службову інформацію. Мова йде про колишнього дипломата в посольстві Росії в Софії, але оголошеного Болгарією персоною нон грата.

За даними ЗМІ, повідомлення про шпигунство надійшло від спецслужб з-за кордону.

Болгарія вислала десяток російських дипломатів

У березні 2022 року МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата десять російських дипломатів.

Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни.

Співробітники посольства, за даними компетентних органів, здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

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