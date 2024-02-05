У Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали співробітника МВС

У Болгарії затримали співробітника головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у передачі секретної інформації колишньому російському дипломату.
Співробітник МВС Болгарії шпигував на користь РФ
У МВС Болгарії повідомили, що за затриманим працівником стежили кілька місяців.
Наразі в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю проводяться обшуки. Не виключено, що у справі будуть нові підозрювані.
Припускають, що затриманий надав громадянину Росії службову інформацію. Мова йде про колишнього дипломата в посольстві Росії в Софії, але оголошеного Болгарією персоною нон грата.
За даними ЗМІ, повідомлення про шпигунство надійшло від спецслужб з-за кордону.
Болгарія вислала десяток російських дипломатів
У березні 2022 року МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата десять російських дипломатів.
Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни.
Співробітники посольства, за даними компетентних органів, здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.
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