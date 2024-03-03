Російські шпигуни у Європі маскуються під антивоєнних мігрантів — WSJ

Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти від мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та на Кавказ. Адже разом цими "біженцями" в Європу проникали нові російські агенти

Диверсанти РФ видають себе за антивоєнних мігрантів у Європі

Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, аби під цим прикриттям заслати професійних шпигунів, диверсантів та найманих убивць в країни Європи.

Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи обставини вбивства в Іспанії російського льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова.

Видання зазначає, що Кузьмінов, застрелений у містечку Вільяхойос 13 лютого цього року, є лише одним з багатьох вбитих чи раптово померлих росіян, які так чи інакше насолили російському диктатору Володимиру Путіну.

Примітно, що Москва навіть не намагається створити вигляд, що не має стосунку до вбивства свого колишнього пілота.

Цей зрадник і злочинець став моральним трупом у той самий момент, коли планував свій брудний і жахливий злочин, — заявив голова зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Після вторгнення в Україну відомі росіяни гинули за незвичайних обставин на трьох континентах.

У Вікіпедії навіть існує окрема стаття "Підозрілі смерті російських бізнесменів (2022–2024)", в якій наводиться список із 51 імені. WSJ пише, що принаймні частина з них стали жертвами російських агентів, розпорошених по світу, зокрема, під час останньої хвилі антивоєнної еміграції.

За словами європейських чиновників, Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти від мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та на Кавказ.

Адже разом цими "біженцями" в Європу проникали нові російські агенти — на заміну тим "дипломатам", яких масово висилали з Європи в останні два роки. Поширити

Представники західних розвідок кажуть, що російська агентура стає усе більш нахабною та креативною у придушенні інакомислення за кордоном. Вони також все частіше використовують іноземних громадян в операціях, доручаючи їм шпигунські місії.

Вбивство Максима Кузьмінова в Іспанії: що відомо

У середині лютого в Іспанії знайшли застреленим російського льотчика Максима Кузьмінова, який влітку перегнав в Україну свій вертоліт та здався українській владі.

Як розповіли в ГУР, помилкою Кузьмінова було те, що він відмовився залишитися в Україні, а потім ще й запросив до себе в Іспанію свою колишню дівчину.

Смерті Кузьмінова пораділи не лише російські пропагандисти та керівники спецслужб. Не знайшов добрих слів про нього навіть його власний батько, який, вочевидь, повністю поділяє загарбницьку політику Кремля.