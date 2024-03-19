Шпигував на Росію. Офіцер агентства військових закупівель Німеччини отримав звинувачення

Німецька прокуратура висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель у спробі передати секретну інформацію розвідці РФ.
У ФРН судитимуть російського шпигуна
Громадянин Німеччини перебуває під вартою від серпня минулого року.
Про це йдеться у заяві федеральної прокуратури, повідомляє Reuters.
Прокуратура Німеччини ідентифікувала якого як Томаса Х. та звинувачує в неодноразових зверненнях з травня 2023 року до консульства РФ у Бонні й російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю за власним бажанням.
Деталі інформації, яку Томас Х. намагався передати Москві, не уточнюють.
Зазначено, що його затримали в Кобленці — у місті на заході Німеччини, де розташоване закупівельне агентство. У будинку заарештованого та на його робочому місці провели обшуки.
Німецька влада також зауважила, що ФРН — "одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році".
В Італії на 20 років засудили російського шпигуна
У Римі до 20 років ув’язнення засудили офіцера військово-морських сил Італії. Він шпигував на користь Росії.
Суд присяжних визнав винним у шпигунстві й хабарництві капітана фрегата Вальтера Біо після випадку в березні 2021 року: тоді його спіймали на передачі секретних документів співробітникам посольства Росії в торговому центрі Рима.
ANSA зазначає, що два співробітники російського посольства у цій справі були вислані з Італії у 2021 році.
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