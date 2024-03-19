Шпигував на Росію. Офіцер агентства військових закупівель Німеччини отримав звинувачення

У ФРН судитимуть російського шпигуна

Громадянин Німеччини перебуває під вартою від серпня минулого року.

Про це йдеться у заяві федеральної прокуратури, повідомляє Reuters.

Прокуратура Німеччини ідентифікувала якого як Томаса Х. та звинувачує в неодноразових зверненнях з травня 2023 року до консульства РФ у Бонні й російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю за власним бажанням.

Деталі інформації, яку Томас Х. намагався передати Москві, не уточнюють.

Зазначено, що його затримали в Кобленці — у місті на заході Німеччини, де розташоване закупівельне агентство. У будинку заарештованого та на його робочому місці провели обшуки.

Німецька влада також зауважила, що ФРН — "одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

В Італії на 20 років засудили російського шпигуна

У Римі до 20 років ув’язнення засудили офіцера військово-морських сил Італії. Він шпигував на користь Росії.

Суд присяжних визнав винним у шпигунстві й хабарництві капітана фрегата Вальтера Біо після випадку в березні 2021 року: тоді його спіймали на передачі секретних документів співробітникам посольства Росії в торговому центрі Рима.

Це другий вирок, який винесли офіцеру ВМС. У березні 2023 року військовий суд визнав його винним та засудив до 30 років позбавлення волі. Поширити

ANSA зазначає, що два співробітники російського посольства у цій справі були вислані з Італії у 2021 році.