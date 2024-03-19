Шпигував на Росію. Офіцер агентства військових закупівель Німеччини отримав звинувачення
Категорія
Світ
Дата публікації

Шпигував на Росію. Офіцер агентства військових закупівель Німеччини отримав звинувачення

Шпигун
Джерело:  Reuters

Німецька прокуратура висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель у спробі передати секретну інформацію розвідці РФ.

У ФРН судитимуть російського шпигуна

Громадянин Німеччини перебуває під вартою від серпня минулого року.

Про це йдеться у заяві федеральної прокуратури, повідомляє Reuters.

Прокуратура Німеччини ідентифікувала якого як Томаса Х. та звинувачує в неодноразових зверненнях з травня 2023 року до консульства РФ у Бонні й російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю за власним бажанням.

Деталі інформації, яку Томас Х. намагався передати Москві, не уточнюють.

Зазначено, що його затримали в Кобленці — у місті на заході Німеччини, де розташоване закупівельне агентство. У будинку заарештованого та на його робочому місці провели обшуки.

Німецька влада також зауважила, що ФРН — "одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

В Італії на 20 років засудили російського шпигуна

У Римі до 20 років ув’язнення засудили офіцера військово-морських сил Італії. Він шпигував на користь Росії.

Суд присяжних визнав винним у шпигунстві й хабарництві капітана фрегата Вальтера Біо після випадку в березні 2021 року: тоді його спіймали на передачі секретних документів співробітникам посольства Росії в торговому центрі Рима.

Це другий вирок, який винесли офіцеру ВМС. У березні 2023 року військовий суд визнав його винним та засудив до 30 років позбавлення волі.

ANSA зазначає, що два співробітники російського посольства у цій справі були вислані з Італії у 2021 році.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Естонії заарештували російського професора за підозрою у шпигунстві на користь Москви
професор
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали співробітника МВС
Болгарія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські шпигуни у Європі маскуються під антивоєнних мігрантів — WSJ
ФСБ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?