Шпионский скандал. В Польше уволили командующего Еврокорпуса Громадзинского
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Шпионский скандал. В Польше уволили командующего Еврокорпуса Громадзинского

Громадзинский
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Источник:  PAP

В Польше с должности командующего Еврокорпуса был уволен генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский. Он отвечал за подготовку украинских военных.

Шпионский скандал в Польше

В Польше уволен с должности высокопоставленный генерал.

Об этом сообщает Минобороны Польши и РАР.

Это решение было принято в связи с получением новой информации относительно офицера. В частности, речь идет о защите секретной информации.

Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленном возвращении в страну.

В последние месяцы генерал Громадзинский также служил в Международной группе помощи Украине в Висбадене. Вместе с американскими военными он отвечал за подготовку украинских военных.

В Минобороны отметили, что на должность командующего Еврокорпуса будет немедленно назначен другой офицер. Это позволит обеспечить непрерывность функционирования командования соответствующих подразделений.

Причина увольнения Громадзинского

В заявлении об увольнении был процитирован фрагмент "Закона о защите отечества". В нем говорится о "расследовании по допуску к государственной тайне". Там указано, что профессионального военнослужащего можно освободить от должности в случае открытия вероисповеданий, предусмотренных соответствующими нормами законодательства от 5 августа 2010 года.

В Минобороны считают, что производство Службы военной контрразведки касается "справки по личной безопасности генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского в связи с получением новой информации об офицере".

Перед вступлением в должность Громадзинский прошел полную процедуру проверки спецслужбами. После чего он получил доступ к информации о самом высоком уровне секретности в Польше и НАТО. Ранее в Альянсе к нему у служб не было возражений.

Еврокорпус является многонациональным командованием быстрого реагирования в Страсбурге. Силы, входящие в многонациональное командование, могут использоваться в операциях под эгидой Европейского Союза, НАТО и Организации Объединенных Наций, включая гуманитарные и спасательные миссии, а также миротворческие миссии и миссии по поддержанию мира.

Российский шпионаж в мире

Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Кроме этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.

Также Европарламент проверит депутата Татьяну Жданок на связь с ФСБ.

Ранее сообщалось, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

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