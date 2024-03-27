Шпигунський скандал. У Польщі звільнили командувача Єврокорпусу Громадзинського
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Шпигунський скандал. У Польщі звільнили командувача Єврокорпусу Громадзинського

Громадзинський
Джерело:  PAP

У Польщі з посади командувача Єврокорпусу було звільнено генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського. Він відповідав за підготовку українських військових.

Шпигунський скандал у Польщі

У Польщі звільнено з посади високопоставленого генерала.

Про це повідомляє Міноборони Польщі та РАР.

Це рішення ухвалили у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. Зокрема, мова про захист секретної інформації.

Ухвалене рішення щодо звільнення генерал-лейтенанта Громадзинського з посади командувача Єврокорпусу та його негайного повернення до країни.

Останніми місяцями генерал Громадзинський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових.

У Міноборони зауважили, що на посаду командувача Єврокорпусу буде негайно призначено іншого офіцера. Це дозволить забезпечити безперервність функціонування командування відповідних підрозділів.

Причина звільнення Громадзинського

У заяві щодо звільнення було процитовано фрагмент "Закону про захист вітчизни". У ньому йдеться щодо "розслідування щодо допуску до державної таємниці". Там вказано, що професійного військовослужбовця можна звільнити з посади у разі відкриття вивірчих проваджень, передбачених відповідними нормами законодавства від 5 серпня 2010 року.

У Міноборони вважають, що провадження Служби військової контррозвідки стосується "довідки щодо особистої безпеки генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського у зв’язку з отриманням нової інформації про офіцера".

Перед вступом на посаду Громадзинський пройшов повну процедуру перевірки спецслужбами. Після чого він отримав доступ до інформації стосовно найвищого рівня секретності в Польщі та НАТО. Раніше у Альянсі до нього у служб не було заперечень.

Єврокорпус є багатонаціональним командуванням швидкого реагування, що базується в Страсбурзі. Сили, що входять до складу багатонаціонального командування, можуть використовуватися в операціях під егідою Європейського Союзу, НАТО та Організації Об'єднаних Націй, включаючи гуманітарні та рятувальні місії, а також миротворчі місії та місії з підтримання миру.

Російське шпигунство у світі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Також Європарламент перевірить депутата Тетяну Жданок на зв'язок із ФСБ.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

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