Российские шпионы в Польше: что известно

Сеть шпионов РФ в Польше занималась продвижением российских нарративов в Европе.

Об этом сообщил 28 марта спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

По его словам, задачей российской агентуры было популяризировать политику России в Европе и вредить странам и структурам ЕС прежде всего из-за распространения дезинформации, в том числе в отношении войны России против Украины. Целью было, в частности, дискредитировать Украину.

В своей деятельности сеть использовала информационный сайт Voice-of-Europe.eu. Там публиковали пророссийские статьи, интервью и комментарии по поводу международной ситуации.

Этот портал создан для деятельности в пользу РФ, прежде всего, чтобы дезинформировать, ослаблять позиции Польши в Евросоюзе, ослаблять европейские структуры. Поделиться

Распространение дезинформации должно повлиять, среди прочего, на выборы в Европарламент.

По информации Агентства внутренней безопасности Польши, один из фигурантов следствия — гражданин Польши, близкий к польским и европейским политическим кругам. В Европарламенте он выполнял задачи по заказу России — пропагандистские, дезинформационные, а также политические провокации.

Во время обысков в домах и офисах в Варшаве и Тихах силовики изъяли документы, носители данных и деньги (50 тысяч евро и 38 тысяч долларов).

Ранее на этой неделе Чехия ввела санкции против живущего в России пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, а также близкого к нему Артема Марчевского и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe.

Диверсанты РФ выдают себя за антивоенных мигрантов в Европе

Кремль воспользовался массовым бегством из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием сослать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова.

Издание отмечает, что Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, так или иначе насоливших российскому диктатору Владимиру Путину. Поделиться

Примечательно, что Москва даже не пытается создать облик, не имеющий отношения к убийству своего бывшего пилота.

Этот предатель и преступник стал нравственным трупом в тот самый момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление, — заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.

После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах.

В Википедии даже существует отдельная статья "Подозревшие смерти российских бизнесменов (2022–2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, распыленных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.

По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ.