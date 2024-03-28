Дискредитировали Украину. В Польше разоблачили шпионскую сеть РФ

Спецслужбы нескольких стран ЕС, в частности Польши и Чехии, разоблачили шпионскую сеть, финансируемую Кремлем.
Российские шпионы в Польше: что известно
Сеть шпионов РФ в Польше занималась продвижением российских нарративов в Европе.
Об этом сообщил 28 марта спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.
По его словам, задачей российской агентуры было популяризировать политику России в Европе и вредить странам и структурам ЕС прежде всего из-за распространения дезинформации, в том числе в отношении войны России против Украины. Целью было, в частности, дискредитировать Украину.
В своей деятельности сеть использовала информационный сайт Voice-of-Europe.eu. Там публиковали пророссийские статьи, интервью и комментарии по поводу международной ситуации.
Распространение дезинформации должно повлиять, среди прочего, на выборы в Европарламент.
По информации Агентства внутренней безопасности Польши, один из фигурантов следствия — гражданин Польши, близкий к польским и европейским политическим кругам. В Европарламенте он выполнял задачи по заказу России — пропагандистские, дезинформационные, а также политические провокации.
Во время обысков в домах и офисах в Варшаве и Тихах силовики изъяли документы, носители данных и деньги (50 тысяч евро и 38 тысяч долларов).
Ранее на этой неделе Чехия ввела санкции против живущего в России пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, а также близкого к нему Артема Марчевского и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe.
Диверсанты РФ выдают себя за антивоенных мигрантов в Европе
Кремль воспользовался массовым бегством из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием сослать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы.
Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова.
Примечательно, что Москва даже не пытается создать облик, не имеющий отношения к убийству своего бывшего пилота.
Этот предатель и преступник стал нравственным трупом в тот самый момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление, — заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.
После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах.
В Википедии даже существует отдельная статья "Подозревшие смерти российских бизнесменов (2022–2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, распыленных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.
По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ.
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