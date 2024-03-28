Російські шпигуни у Польщі: що відомо

Мережа шпигунів РФ у Польщі займалася просуванням російських наративів у Європі.

Про це повідомив 28 березня речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

За його словами, завданням російської агентури було популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. Ціллю було, зокрема, дискредитувати Україну.

У своїй діяльності мережа використовувала інформаційний сайт Voice-of-Europe.eu. Там публікували проросійські статті, інтервʼю та коментарі щодо міжнародної ситуації.

Цей портал був створений для діяльності на користь РФ, передусім, щоб дезінформувати, ослаблювати позиції Польщі у Євросоюзі, ослаблювати європейські структури. Поширити

Поширення дезінформації мало б вплинути, серед іншого, на вибори до Європарламенту.

За інформацією Агенції внутрішньої безпеки Польщі, один із фігурантів слідства — громадянин Польщі, який був близький до польських і європейських політичних кіл. Серед іншого, в Європарламенті він виконував завдання на замовлення Росії — пропагандистські, дезінформаційні, а також політичні провокації.

Під час обшуків у будинках і офісах у Варшаві та Тихах силовики вилучили документи, носії даних та гроші (50 тис євро і 38 тис дол).

Раніше цього тижня Чехія запровадила санкції проти проросійського українського політика Віктора Медведчука, який живе в Росії, а також близького до нього Артема Марчевського і зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe.

Диверсанти РФ видають себе за антивоєнних мігрантів у Європі

Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, аби під цим прикриттям заслати професійних шпигунів, диверсантів та найманих убивць в країни Європи.

Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи обставини вбивства в Іспанії російського льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова.

Видання зазначає, що Кузьмінов, застрелений у містечку Вільяхойос 13 лютого цього року, є лише одним з багатьох вбитих чи раптово померлих росіян, які так чи інакше насолили російському диктатору Володимиру Путіну. Поширити

Примітно, що Москва навіть не намагається створити вигляд, що не має стосунку до вбивства свого колишнього пілота.

Цей зрадник і злочинець став моральним трупом у той самий момент, коли планував свій брудний і жахливий злочин, — заявив голова зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Після вторгнення в Україну відомі росіяни гинули за незвичайних обставин на трьох континентах.

У Вікіпедії навіть існує окрема стаття "Підозрілі смерті російських бізнесменів (2022–2024)", в якій наводиться список із 51 імені. WSJ пише, що принаймні частина з них стали жертвами російських агентів, розпорошених по світу, зокрема, під час останньої хвилі антивоєнної еміграції.

За словами європейських чиновників, Кремль навмисне залишив кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти від мобілізації та репресій до Європи, Центральної Азії та на Кавказ.