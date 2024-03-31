СБУ допомогла викрити проросійську мережу впливу Медведчука в Європарламенті

Нещодавно чеська контррозвідка за допомогою Служби безпеки України викрила у Європейському парламенті проросійську мережу на чолі з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Викриття проросійської мережі впливу в Чехії

У середу, 27 березня, чеська контррозвідка (BIS) оприлюднила дані про те, що двоє українських бізнесменів, які мали вплив на інформаційне поле в Україні і тісно пов’язані з Росією, були основними гравцями в мережі впливу, яка базується в центрі Праги й керує проросійським новинним сайтом «Голос Європи» (Voice of Europe), що публікував антиєвропейські та антиукраїнські статті.

Йдеться про Віктора Медведчука та його соратника Артема Марчевського, який був генеральним продюсером заблокованого телеканалу «112 Україна».

Сайт «Голос Європи», за даними BIS вже давно намагається вплинути на громадську думку низки європейських країн, зокрема Чехії.

Контент контролювався та фінансувався безпосередньо Російською Федерацією. Гроші з Москви також використовувалися для оплати деяких політичних діячів, які поширюють російську пропаганду. Йшлося про суми в мільйони крон. Поширити

Метою цієї групи впливу було здійснення дій та діяльності проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на території Європейського Союзу. Петр Фіала прем’єр-міністр Чехії

Серед основних наративів, які поширює сайт «Голосу Європи», є твердження, що подальша підтримка України лише продовжує війну та перешкоджає укладенню миру.

Також Медведчук та Марчевський підкупляли європейських політиків, які поширювали російську пропаганду

Однією з цілей пропаганди була спроба вплинути на вибори до Європарламенту.

Розслідування викриття проросійської мережі

«Голос Америки» пише, що у Європарламенті вимагають провести розслідування з приводу розкриття мережі російського впливу на європейських політиків напередодні червневих парламентських виборів.

До цього закликали, зокрема президентка ліберальної групи Renew Валері Аєр в листі до президентки Європарламенту Роберти Мецоли та депутат від партії "зелених" з Нідерландів Бас Ейкгоут.