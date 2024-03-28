Кремль создал подразделения для "информационной изоляции" на территории РФ — Буданов

У России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Что известно о спецподразделениях РФ для "информационной изоляции"

В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие — "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России — ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих разных ветвях власти. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей упомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации невозможно.

И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий — ред.). Потому что «промывка» мозга идет довольно серьезная, — добавил руководитель ГУР. Поделиться

Как ГУР противодействует кремлевской пропаганде

Что бы мы с вами здесь ни делали, мы не сможем полностью разрушить линии российской пропаганды, она все равно будет. Они достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Это ведь идея не только из российской федерации, но и от их агентов влияния. Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это только видимая часть. А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент враждебной пропаганды, — объясняет глава ГУР Кирилл Буданов. Поделиться

Буданов отметил, что в настоящее время страна-агрессорка проводит против Украины несколько ИПСО.

Одна из них называется "Перун", это уже доступная информация. Она сочетается с глобальной операцией, которую они назвали Майдан-3. Трудно у них с фантазией».