Кремль создал подразделения для "информационной изоляции" на территории РФ — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль создал подразделения для "информационной изоляции" на территории РФ — Буданов

ГУР
буданов
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У России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Что известно о спецподразделениях РФ для "информационной изоляции"

В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие — "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России — ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих разных ветвях власти.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР

Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей упомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации невозможно.

И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий — ред.). Потому что «промывка» мозга идет довольно серьезная, — добавил руководитель ГУР.

Как ГУР противодействует кремлевской пропаганде

Что бы мы с вами здесь ни делали, мы не сможем полностью разрушить линии российской пропаганды, она все равно будет. Они достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Это ведь идея не только из российской федерации, но и от их агентов влияния. Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это только видимая часть. А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент враждебной пропаганды, — объясняет глава ГУР Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что в настоящее время страна-агрессорка проводит против Украины несколько ИПСО.

Одна из них называется "Перун", это уже доступная информация. Она сочетается с глобальной операцией, которую они назвали Майдан-3. Трудно у них с фантазией».

Мы с Центром стратегических коммуникаций не раз сотрудничали в этой сфере и многое делается официальных заявлений от имени нашей организации, во многом делимся с Центром стратегических коммуникаций. Им легче, опираясь на данные, где мы четко показываем вот смотрите это и это фейк, потому что такие-то, такие-то объяснения. И так народ понимает, что происходит, — подчеркнул глава ГУР.

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