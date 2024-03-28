Кремль создал подразделения для "информационной изоляции" на территории РФ — Буданов

У России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Что известно о спецподразделениях РФ для "информационной изоляции"
Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей упомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации невозможно.
Как ГУР противодействует кремлевской пропаганде
Буданов отметил, что в настоящее время страна-агрессорка проводит против Украины несколько ИПСО.
Одна из них называется "Перун", это уже доступная информация. Она сочетается с глобальной операцией, которую они назвали Майдан-3. Трудно у них с фантазией».
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