Кремль створив підрозділи для "інформаційної ізоляції" на території РФ — Буданов

В Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Що відомо про спецпідрозділи РФ для "інформаційної ізоляції"
Як пояснив керівник ГУР, головним завданням вищезгаданих підрозділів є відрізання населення від правдивої інформації. З цим реально боротись на підконтрольних територіях України, але в окупації — неможливо.
Як ГУР протидіє кремлівській пропаганді
Буданов зазначив, що наразі країна-агресорка проводить проти України кілька ІПСО.
Одна з них називається «Перун», це вже доступна інформація. Вона поєднується з глобальною операцією, яку вони назвали «Майдан-3». Важко у них з фантазією».
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