Кремль створив підрозділи для "інформаційної ізоляції" на території РФ — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль створив підрозділи для "інформаційної ізоляції" на території РФ — Буданов

ГУР
буданов

В Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Що відомо про спецпідрозділи РФ для "інформаційної ізоляції"

У Росії є абсолютно небульварне, як то кажуть, поняття, це офіційне поняття — “інформаційна ізоляція”. Для цього створені відповідні підрозділи. Вони точно є в системі Міноборони (Міністерства оборони Росії, — ред.). Вони діють у районах бойових дій, вони є у багатьох різних гілках влади.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник ГУР

Як пояснив керівник ГУР, головним завданням вищезгаданих підрозділів є відрізання населення від правдивої інформації. З цим реально боротись на підконтрольних територіях України, але в окупації — неможливо.

І це теж буде великою проблемою після їх звільнення (тимчасово окупованих територій, — ред.). Бо “промивка” мозку йде досить таки серйозна, — додав керівник ГУР.

Як ГУР протидіє кремлівській пропаганді

Що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінії російської пропаганди, вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з російської федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина. А скільки всього іде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов’язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди, — пояснює очільник ГУР Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що наразі країна-агресорка проводить проти України кілька ІПСО.

Одна з них називається «Перун», це вже доступна інформація. Вона поєднується з глобальною операцією, яку вони назвали «Майдан-3». Важко у них з фантазією». 

Ми з Центром стратегічних комунікацій не раз співпрацювали в цій сфері і багато робиться офіційних заяв від імені нашої організації, багато в чому ділимось із Центром стратегічних комунікацій. Їм легше, спираючись на дані, де ми чітко показуємо ось дивіться це і це є фейком, тому що такі-то, такі-то пояснення. І так народ розуміє, що відбувається, — підкреслив очільник ГУР.

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