Кремль створив підрозділи для "інформаційної ізоляції" на території РФ — Буданов

В Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Що відомо про спецпідрозділи РФ для "інформаційної ізоляції"

У Росії є абсолютно небульварне, як то кажуть, поняття, це офіційне поняття — “інформаційна ізоляція”. Для цього створені відповідні підрозділи. Вони точно є в системі Міноборони (Міністерства оборони Росії, — ред.). Вони діють у районах бойових дій, вони є у багатьох різних гілках влади. Кирило Буданов Керівник ГУР

Як пояснив керівник ГУР, головним завданням вищезгаданих підрозділів є відрізання населення від правдивої інформації. З цим реально боротись на підконтрольних територіях України, але в окупації — неможливо.

І це теж буде великою проблемою після їх звільнення (тимчасово окупованих територій, — ред.). Бо “промивка” мозку йде досить таки серйозна, — додав керівник ГУР. Поширити

Як ГУР протидіє кремлівській пропаганді

Що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінії російської пропаганди, вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з російської федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина. А скільки всього іде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов’язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди, — пояснює очільник ГУР Кирило Буданов. Поширити

Буданов зазначив, що наразі країна-агресорка проводить проти України кілька ІПСО.

Одна з них називається «Перун», це вже доступна інформація. Вона поєднується з глобальною операцією, яку вони назвали «Майдан-3». Важко у них з фантазією».