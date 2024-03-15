Спецоперація "Майдан-3". РФ поширює фейкові наративи про захоплення ЗСУ української влади

У рамках спецоперації “Майдан-3” російська пропаганда продовжує поширювати наратив про підготовку в Україні силового захоплення влади військовими.

Кремль продовжує поширювати пропаганду в рамках спецоперації "Майдан-3"

Як зазначає ЦПД, російські пропагандистські TG-канали з посиланням на державне російське інформаційне агентство “РИА-Новости” тиражують інформацію про намір силового захоплення Верховної Ради елітними підрозділами ЗСУ.

Як доказ ворог наводить нібито переписку із секретного чату в Telegram, в якій начебто українські військові обговорюють план захоплення парламенту. Наведені скриншоти переписки містять ознаки підробки.

Поширюючи подібні фейки, ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині України та посіяти серед українців недовіру, страх хаосу й панічні настрої, протиставити цивільних і військових, — повідомили в ЦПД. Поширити

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.